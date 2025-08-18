Helen Mirren dice que James Bond debe ser siempre interpretado por un hombre

2 minutos

Londres, 18 ago (EFE).- La veterana actriz británica Hellen Mirren asegura que el mítico espía James Bond debe ser siempre interpretado por un hombre, a pesar de considerarse una «feminista convencida».

«No puede ser una mujer. Simplemente no funciona. James Bond tiene que ser James Bond, de lo contrario se convertiría en otra cosa», señaló contundente la actriz en una entrevista con la revista Saga Magazine, en la que disertó sobre su nuevo papel en la adaptación cinematográfica de la novela ‘The Thursday Murder Club’, junto al ex-007 Pierce Brosnan.

Ambos comentaron la adquisición por parte de Amazon MGM Studios del control creativo del afamado espía, cuya próxima película será creada por Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’.

La productora Eon Productions, de Wilson y Broccoli, anunció en febrero que se convertía en copropietaria de la franquicia tras formar una empresa conjunta con los estudios cinematográficos propiedad de Amazon, con quien compartirá los derechos de propiedad intelectual, aunque el «control creativo» pasará a manos de estos últimos.

Las películas de la saga comenzaron en 1962 de la mano del productor Albert ‘Cubby’ Broccoli, quien dio el relevo a su hija Barbara y a su hijastro Wilson.

Brosnan se alineó con la posición de Mirren, y señaló que James Bond debe ser un hombre, a la vez que deseó «lo mejor» a Amazon en la creación de la nueva entrega.

«Estoy muy emocionado por ver al próximo hombre subir al escenario y ver una exuberancia y una vida completamente nuevas para este personaje», señaló Brosnan, que interpretó a Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002.

Helen Mirren ya manifestó en anteriores entrevistas que, aunque el universo de James Bond «está impregnado de un profundo sexismo», las mujeres «siempre han sido una parte importante e increíblemente relevante de los servicios secretos».

Además, Brosnan dijo el pasado mes de marzo que el próximo James Bond no debe ser estadounidense, sino británico.

El personaje, creado por el británico Ian Fleming, aún no tiene al nuevo actor que lo interprete después de que el británico Daniel Craig hiciera su última película, ‘Sin tiempo para morir’ (‘No Time to Die’, 2021). EFE

