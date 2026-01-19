Hermanos Larraín lanzan plataforma que amplía acceso mundial a películas no distribuidas

Santiago de Chile, 19 ene (EFE).- Los hermanos y cineastas chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín, fundadores de Fábula, una de las principales productoras del país, lanzaron una nueva plataforma de streaming que amplían acceso global a películas independientes y no distribuidas, informó este lunes la compañía Pijamafilms.

La plataforma pijama [sic] ofrece a los creadores un acceso directo al público mundial «sin los intermediarios tradicionales», al tiempo que ofrece a los espectadores un acceso «sin precedentes a películas que, de otro modo, permanecerían ocultas», señaló la productora en un comunicado.

«Miles de cineastas nunca llegan al público debido a las barreras tradicionales de la distribución. Las plataformas no pueden acoger todas las películas que se hacen y se trata de democratizar el acceso», afirmaron Pablo y Juan Larraín en una declaración conjunta en la nota.

Los cineastas, que para este proyecto se aliaron con director creativo ejecutivo Cristian Jofre, explicaron que el 80 % de las películas nunca se distribuyen y que existe «una crisis cultural arraigada en el fin de los medios físicos y la lógica actual del mercado».

Ambos se preguntaron cómo puede el público ver la mayoría de las películas que se proyectaron el año pasado en festivales como Sundance, Berlín, Cannes, Venecia y Toronto si «en la mayoría de los casos, simplemente no es posible, incluso muchas películas de grandes cineastas del pasado ya no son accesibles».

En su nueva plataforma, informaron, el público puede alquilar películas en todo el mundo y el 80 % de los ingresos se paga directamente a los productores, agentes de ventas y distribuidores, una vez deducidos los costes de transacción y los impuestos aplicables.

«pijama aborda la brecha que existe desde hace tiempo en la industria cinematográfica proporcionando a los cineastas una vía de distribución directa y global», dijo Cristian Jofre, quien destacó «el acceso global a películas no distribuidas» a través de una plataforma «que prioriza el descubrimiento y la equidad».

pijama funciona como una plataforma OTT de transacciones con un modelo de pago por visión, centrada específicamente en películas sin distribución territorial en los principales servicios de streaming y ya está disponible en Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Smart TV, iOS y Android.

Los hermanos Larraín están detrás de algunas de las películas chilenas más premiadas de los últimos tiempos, como ‘No’ (2012), ‘El Conde’ (2023) y ‘El Club’ (2015). EFE

