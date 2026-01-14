Hillary Clinton tampoco comparece ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

La exjefa de la diplomacia de Estados Unidos, Hillary Clinton, faltó este miércoles ante una comisión del Congreso que quiere interrogarla de una investigación sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein, un día después de que su esposo, el expresidente Bill Clinton, hiciera lo mismo.

Con su ausencia, los Clinton se exponen a cargos de desacato.

El Comité aspiraba interrogar a Hillary Clinton sobre los nexos que tenían sus allegados con el acaudalado financista, quien fue encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales.

El jefe del Comité, el republicano James Comer, dijo ese miércoles a la prensa que se iniciará un procedimiento contra el matrimonio Clinton por obstrucción al Congreso. De ser aprobado, el Departamento de Justicia podrá tomar medidas legales.

En una carta publicada el martes, la pareja anunció su negativa a presentarse a las audiencias y argumentó que las citaciones que se les habían enviado eran «legalmente inválidas».

También criticaron la forma en que Comer dirige la investigación del Comité por enfocarse en atacar a oponentes políticos en lugar de buscar la verdad.

«Intentamos darle la poca información que tenemos. Lo hicimos porque los crímenes de Epstein eran horribles», dijeron.

Figura de la jet set neoyorquina, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, algunas de ellas menores de edad.

La muerte de Epstein en prisión alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.

Durante su campaña de 2024, Trump había prometido a su base revelaciones contundentes sobre Epstein.

Pero desde su regreso al poder, el republicano se mostró reacio a publicar los documentos de la investigación sobre el financista, lo cual le ha valido acusaciones de falta de transparencia por parte de sus partidarios.

Bill Clinton, que realizó varios viajes en el jet privado de Epstein y tiene muchas fotografías con él, afirmó en 2019 que no tenía contacto con el empresario hacía más de una década. También asegura que nunca tuvo conocimiento de sus «terribles crímenes».

A finales de diciembre, el gobierno de Trump comenzó a divulgar miles de archivos sobre la investigación Epstein, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso en noviembre.

Pero se ha publicado menos del 1% del total de documentos, según reportes del Departamento de Justicia.

