Hizbulá, una historia de conflictos y tensiones con el Gobierno libanés

Redacción internacional, 5 sep (EFE).- Tras el alto el fuego acordado por Israel y el Líbano a finales del pasado año, el desarme del grupo chií libanés Hizbulá ha ocupado el centro del debate en Beirut, sobre todo después de que el Gobierno libanés encargara hace un mes una hoja de ruta para lograrlo.

Sin embargo, el rechazo de la milicia, que considera que el desarme favorecería a Israel en un momento en el que este sigue atacando el territorio libanés, abre un escenario de tensión interna y recuerda precedentes de enfrentamientos entre el Gobierno del país y Hizbulá, el más grave el que en 2008 puso al país al borde la guerra civil.

Al borde de la guerra civil

El conflicto de mayo de 2008 comenzó después de un intento del Ejecutivo libanés de desmantelar el sistema de telecomunicaciones de Hizbulá y de destituir al jefe de la seguridad del aeropuerto de Beirut, Wafic Chucair, algo que el grupo chií consideró «una declaración de guerra».

El enfrentamiento derivó en combates entre Hizbulá y hombres armados suníes fieles al Gobierno, encabezado por el primer ministro, Fuad Siniora, que se prolongaron durante tres días y dejaron 65 muertos y 200 heridos.

El conflicto armado concluyó después de que Hizbulá hiciera una demostración de fuerza y tomara el oeste de Beirut, la zona de mayoría musulmana, y el Ejército retirara las medidas que habían motivado la respuesta del grupo chií, que cedió entonces el control a los militares.

El asesinato de Hariri

La crisis de 2008 se había larvado desde el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri el 14 de febrero de 2005, que polarizó a los grupos políticos en dos bandos: la mayoría parlamentaria, antisiria y pro-occidental por un lado, y la oposición prosiria, encabezada por Hizbolá, del otro.

Hariri, que había roto lazos con el Gobierno sirio durante su mandato, murió al estallar un potente coche bomba al paso de una comitiva compuesta por 20 personas que también perecieron en el centro de Beirut.

Aunque en un principio tanto la comunidad internacional como la mayoría pro occidental en Líbano señalaron a Siria como instigadora del crimen, las investigaciones posteriores, encabezadas por el Tribunal Especial para el Líbano, creado por el Consejo de Seguridad de la ONU, determinaron que había sido un comando de Hizbolá el autor.

En 2020, un miembro de la milicia fue condenado a cadena perpetua por estos hechos y en 2022 fueron condenados otros dos, inicialmente absueltos.

La guerra con Israel en 2006

En julio de 2006, después de que Hizbulá secuestrara a dos soldados israelíes, el Ejército de Israel emprendió una guerra en el sur del Líbano contra la milicia chií que se prolongó durante un mes y se saldó con la muerte de más de un millar de civiles libaneses y 157 israelíes, en su mayoría soldados.

En noviembre de 2006, la oposición chií libanesa, liderada por Hizbulá, se retiró del Gobierno en demanda de un mayor papel en la toma de decisiones, lo que dio paso a un estancamiento político al que se sumó la incapacidad del Parlamento para elegir un sucesor del presidente Emile Lahud, que agotó su mandato el 20 de noviembre de 2007.

Finalmente, y tras el conflicto de mayo de 2008, el 25 de ese mes fue elegido presidente Michel Sleiman, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Libanesas desde diciembre de 1998, que había logrado mantener al Ejército al margen de la mayoría parlamentaria que sostenía al gobierno de Siniora, considerado pro-occidental, y la oposición capitaneada por Hizbulá.

Crisis de gobierno en 2011

En enero de 2011, Hizbulá anunció su salida del Gobierno de unidad nacional encabezado por Saad Hariri, anticipándose al dictamen del Tribunal Especial auspiciado por la ONU que investigó el asesinato de Rafik Hariri, padre de Saad, y que concluyó que miembros del grupo chií habían sido los responsables.

Hizbulá señaló entre las razones de su salida la presencia de «falsos testigos (en el caso de Rafic Hariri) y la incapacidad del Gobierno para hacer frente a las repercusiones del acta de acusación».

El 25 de enero fue designado un nuevo primer ministro, Najib Mikati, con el respaldo del movimiento chií y de otros grupos que estaban en la oposición hasta ese momento.

Desde entonces, la inestabilidad y la parálisis a la hora de formar gobierno o elegir presidente del país se han repetido con frecuencia y han dominado la política libanesa, debido a las desavenencias entre el bloque encabezado por Hizbulá y el formado por los más próximos a occidente.

Hizbulá nació en 1982 tras la invasión israelí de ese año, coincidiendo con la guerra civil que vivió el Líbano entre 1975 y 1990, y se inspiró en la revolución islámica en Irán, país que se convirtió en uno de sus apoyos principales. EFE

cml/doc/njd/rod