Hombre se declara culpable de amenazar al presidente Donald Trump en Facebook

Los Ángeles (EE.UU.), 21 ago (EFE).- Un hombre de Texas se declaró culpable de amenazar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un comentario de Facebook, antes de que el mandatario hiciera una visita a ese estado en julio pasado, según informó el Departamento de Justicia.

Robert Herrera, de 52 años, compartió un mensaje amenazante en un artículo publicado el pasado 10 de julio en la página de Facebook de la televisora KSTA sobre la visita del presidente a una región montañosa de Texas.

Herrera escribió «no fallaré», junto con una foto del presidente Trump rodeado de agentes del Servicio Secreto de EE.UU. minutos después del intento de asesinato del 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, según la acusación.

Otro usuario de Facebook respondió a Herrera: «No tendrás la oportunidad, te lo prometo».

En vez de detenerse, Herrera respondió al usuario: «Voy por ti». Junto con esa última declaración, Herrera publicó una foto de un rifle de asalto y cargadores, detalló el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.

El hombre fue arrestado el 11 de julio en el condado de Bexar, donde reside.

Herrera se declaró culpable de un cargo de amenaza contra el presidente de Estados Unidos y enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares. EFE/

