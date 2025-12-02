Honduras bajo presión de Trump para declarar al ganador de las presidenciales

afp_tickers

4 minutos

La autoridad electoral de Honduras, presionada por el mandatario estadounidense Donald Trump, aseguró este martes que se respetarán «escrupulosamente» los resultados de las presidenciales en Honduras, donde los derechistas Nasry Asfura y Salvador Nasralla están en empate técnico.

Trump juega un papel activo en los comicios celebrados el domingo y ha advertido que recortará la cooperación con el empobrecido país latinoamericano si no gana Asfura, empresario y exalcalde de 67 años, del Partido Nacional (PN).

«Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!», advirtió el lunes su plataforma Truth Social, ante la lentitud en la divulgación de resultados.

Trump emplazó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a concluir el escrutinio, que muestra a Asfura con una ventaja de apenas 515 votos sobre Nasralla, candidato del Partido Liberal, tras el conteo digital de 57% de las actas.

En un comunicado publicado en X, el CNE aseguró este martes que se registraron «problemas técnicos» en la divulgación de resultados, pero dijo se están subsanando para seguir el proceso lo más pronto posible y proclamar al ganador en el plazo legal de máximo un mes después de la votación.

«La declaratoria de resultados respetará de manera escrupulosa la voluntad popular expresada» en las urnas, afirmó el órgano electoral.

Asfura, conocido como «Tito» o «Papi», obtiene 39,91% de los votos frente 39,89% de Nasralla, quien admira a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.

Los comicios representaron un castigo a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más violentos de Latinoamérica, azotado por el narcotráfico y la corrupción. Su candidata Rixi Moncada quedó a más de 20 puntos porcentuales.

A la espera de más datos del recuento, Asfura aseguró que los «números van a hablar por sí solos» y Nasralla que solo podría perder si le hacen «trampa».

Trump tilda a Nasralla, animador de televisión de 72 años, de «casi comunista» por haber ocupado un alto cargo en el gobierno de Castro, con quien luego rompió.

– «JOH» sale de prisión –

La intervención de la Casa Blanca ha ido más lejos. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por el envío de cientos de toneladas de drogas, salió de prisón el lunes indultado por Trump, reveló este martes la familia.

Según la justicia estadounidense, «JOH», como se le conoce popularmente por las siglas de su nombre, gobernó de 2014 a 2022 con el partido de Asfura, y fue acusado de convertir a Honduras en un «narco-Estado».

Trump, sin embargo, considera que fue víctima de un «montaje» de su antecesor, Joe Biden.

Su indulto va a contramano de su mortífera ofensiva antidrogas en el Caribe, como parte de su presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Xiomara Castro.

«Eso indigna porque se supone que las leyes de Estados Unidos deben ser correctas y fuertes. La decisión debería de ser de un juez no de Trump», declaró a la AFP Nicolle Zepeda, farmacéutica de 31 años, en el parque central de Tegucigalpa.

– Venezuela en las elecciones –

Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización izquierda-derecha.

Asfura y Nasralla basaron su campaña en que la permanencia de la izquierda convertiría a Honduras en la nueva Venezuela, sumida en una profunda crisis, y se mostraron dispuestos a acercase a Taiwán, en detrimento de la relación con China.

Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.

En un país con 60% de sus 11 millones de habitantes en pobreza y con largo historial de fraudes y deudas sociales, los políticos arrastran el desprestigio.

Casi 6,5 millones de hondureños estuvieron llamados a elegir al relevo de Castro, así como diputados y alcaldes por cuatro años.

Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en calma, según la misión de observadores de la OEA.

bur/mis/mar