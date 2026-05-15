Honduras declara organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán

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Tegucigalpa, 14 may (EFE).- El Gobierno de Honduras anunció este jueves la designación del grupo islamista palestino Hamás y de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas.

La decisión, adoptada por instrucción del presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que justificó la medida como parte de los ejes estratégicos de su política exterior y su postura de «rechazo al terrorismo y a su financiamiento».

Esta declaratoria, añade el comunicado de la Cancillería, reafirma «la condena de Honduras al terrorismo y su financiamiento en todas sus formas y manifestaciones».

Además, reitera «su compromiso» con la cooperación internacional para prevenir y combatir estas amenazas, señala el comunicado.

Con esta decisión, Honduras alinea su política de seguridad con la de otros socios estratégicos y organismos internacionales, subrayando su voluntad de participar activamente en la preservación de la estabilidad y la paz mundial. EFE

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