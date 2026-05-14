Honduras investiga sobre un tercer migrante entre víctimas halladas en un vagón en Texas

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Tegucigalpa, 13 may (EFE).- Las autoridades de Honduras investigan sobre un tercer migrante nacional que pudo haber fallecido dentro de un vagón de carga en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas (EE.UU.), informó este miércoles la directora de Asuntos Consulares de la Cancillería de Tegucigalpa, Flabia Zamora.

«El día 12 de mayo recibimos información de las autoridades de medicina forense de Laredo a través de nuestro Consulado General en McAllen, donde nos reportaban del fallecimiento de siete migrantes dentro de un vagón de tren en Laredo. Dentro de estos siete migrantes se encontraban dos hondureños, los cuales fueron plenamente identificados mediante huellas dactilares por medicina forense», dijo Zamora en redes sociales.

Agregó que «actualmente hay un tercero que se presume ser hondureño y que está en el proceso de investigación. Se trata de Josué Zerón Valdez, la tercera víctima que estaríamos confirmando que es un hondureño», subrayó.

La funcionaria señaló que las otras dos víctimas son el niño Nelson David Portillo, de catorce años, quien era originario de La Masica, departamento de Atlántida, en el Caribe hondureño, y Denis Anariba, de 25 años, natural de El Negrito, departamento de Yoro (norte).

Dijo además que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con la madre del menor, quien «se encuentra en México y les ha confirmado que «sería repatriado a Honduras una vez que las autoridades de Laredo determinen que ya se puede proceder con la acción de retorno al país».

Sobre el cuerpo de Denis Anariba, «hemos establecido comunicación con la esposa, quien nos ha informado de que no va a ser repatriado hacia Honduras», enfatizó Zamora.

«El reporte preliminar de medicina forense determina que la causa de muerte fue debido a un golpe de calor por estar bajo temperaturas extremas dentro del vagón», apostilló.

Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron el martes que las seis personas halladas muertas dentro de un vagón de un tren de carga en la ciudad fronteriza de Laredo eran de nacionalidad mexicana y hondureña.

Los restos de una séptima persona, que podría ser el tercer hondureño, fueron hallados posteriormente en otro sitio cercano.

Según indicó la médica forense del condado de Webb, Corinne Stern, es «muy probable» que el exceso de calor haya sido la causa de muerte de «todo el grupo».

Los fallecidos fueron señalados como dos hondureños, un hombre de 24 años y un joven de 14 años, y cuatro mexicanos, entre ellos una mujer de 29 años, un hombre de 45 y otro de 56, afirmó Corinne Stern, en un comunicado. EFE

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