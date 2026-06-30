Hong Kong advierte de «amenazas» en serie documental sobre juicios por seguridad nacional

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Pekín, 30 jun (EFE).- El Ejecutivo hongkonés estrenará este martes, en horario de máxima audiencia, la serie documental ‘Archivos de Seguridad Nacional: Descifrados’, una ambiciosa producción de cinco episodios que disecciona los procesos penales más relevantes instruidos en la ciudad semiautónoma bajo la estricta ley de seguridad nacional.

El lanzamiento coincide con el sexto aniversario de la entrada en vigor de esta polémica norma, promulgada por Pekín en 2020 tras las masivas protestas prodemocráticas.

Según detalló la Oficina de Seguridad al diario oficial chino Global Times, el formato audiovisual desglosará de forma exhaustiva la metodología de las investigaciones policiales, la carga probatoria presentada por las fiscalías y la fundamentación jurídica empleada por los tribunales al dictar sentencia en varios expedientes considerados emblemáticos.

El Gobierno de la excolonia británica subraya que la serie documental tiene como principal objetivo advertir a la ciudadanía de que las amenazas subversivas no han desaparecido y que la preservación de la seguridad estatal requiere una vigilancia constante.

La conducción del espacio recae en Steve Li, superintendente jefe del Departamento de Seguridad Nacional de la Policía y su emisión está programada cada martes, complementada posteriormente con una redifusión digital a través del perfil institucional en Douyin, versión local de TikTok, para ampliar su impacto propagandístico hacia la China continental.

A nivel procesal, la serie analiza hitos como el sumario de Tong Ying-kit, quien protagonizó la primera condena bajo esta nueva jurisdicción. En julio de 2021, el Tribunal Superior le impuso nueve años de prisión por incitación a la secesión y terrorismo, tras probarse que el 1 de julio de 2020 embistió un cerco policial motorizado mientras enarbolaba una bandera independentista.

Asimismo, el programa aborda el expediente de ‘La aldea de las ovejas’, que en 2022 supuso 19 meses de cárcel para cinco logopedas por conspiración sediciosa. La fiscalía demostró que sus cuentos infantiles representaban a Hong Kong como un ente soberano, buscando inocular hostilidad y desafección hacia Pekín entre los menores.

El guión incluye también la condena por sedición contra Tam Tak-chi, exvicepresidente del partido Poder Popular, sentenciado en 2022 por corear consignas de incitación al odio, y la desarticulación del grupo independentista ‘Valientes en retorno’, procesado por planear atentados con explosivos contra sedes judiciales y edificios públicos.

El clímax narrativo será la macrocausa de los ’35-plus’, el mayor litigio de seguridad nacional celebrado hasta hoy. En mayo de 2024, catorce encausados, incluyendo destacados activistas prodemocracia, fueron hallados culpables de subversión estatal por organizar primarias extraoficiales en 2020 para tomar el control legislativo.

Según datos oficiales citados por la televisión estatal CCTV, hasta principios de abril de este año las autoridades hongkonesas habían detenido a 394 personas por presuntos delitos contra la seguridad nacional, procesado a 208 y condenado a 180. EFE

msc/imh/alf