Hospital italiano pagará 1,5 millones por no haber vigilado a madre que aplastó a su hijo

Roma, 22 ago (EFE). El Servicio Sanitario de Pavía, en el norte de Italia, fue condenado a pagar unos 1,5 millones de euros de indemnización por no haber vigilado a una madre que se quedó dormida mientras daba el pecho a su hijo recién nacido y le aplastó causándole daños cerebrales permanentes, informaron este viernes los medios.

La tragedia se produjo en hospital de la localidad de Vigevano, dependiente del Servicio Sanitario de Pavía, y el Tribunal falló en primera instancia se deberá indemnizar con 1.091.218 euros al niño por daños permanentes, 100.000 a cada uno de los padres, 25.000 al hermano menor nacido posteriormente y 35.000 a cada uno de los cuatro abuelos.

Según lo que se supo durante el juicio, la madre dio a luz poco después de las 21:00 horas e inmediatamente después comenzó a amamantarlo, pero agotada por el parto, se acostó de lado y, al poco, notó que el bebé había dejado de succionar y no respondía.

A pesar del traslado de urgencia al Hospital San Matteo de Pavía, el bebé sufrió un paro cardíaco y, aunque sobrevivió, sufrió daños muy graves y permanentes. Por este motivo, la familia, representada por la abogada genovesa Carmela De Lucia, recurrió ante el tribunal de Pavía solicitando que se declarara responsable al hospital del incidente.

La jueza Raffaella Filoni del Tribunal de Pavía accedió parcialmente a las solicitudes de la familia y en su sentencia, destacó la falta de supervisión y el hecho de que la madre no había sido informada de las posiciones correctas.

La familia había pedido una indemnización de tres millones de euros. EFE

