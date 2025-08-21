Hospitalizan al rapero Lil Nas X por posible sobredosis tras enfrentarse a la policía

Los Ángeles (EE.UU.), 21 ago (EFE).- El rapero Lil Nas ha sido hospitalizado este jueves por posible sobredosis después de que la Policía de Los Ángeles lo arrestase mientras caminaba en ropa interior por las calles de la ciudad californiana.

En un vídeo obtenido por la revista TMZ puede verse a Nas caminando por el medio de una calle vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.

El cantante de ‘Old Town Road’ comenzó a golpear a los oficiales que se allegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis, según informaron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles al canal de noticias NBC4.

El rapero y compositor estadounidense estuvo hospitalizado el pasado abril después de haber «perdido el control» del lado derecho de su cara.

Lil Nas X (Atlanta, 1999) se convirtió en una estrella mundial con el éxito en 2019 de su tema ‘Old Town Road’ junto a Billy Ray Cyrus, que le proporcionó dos premios Grammy y el número 1 más longevo hasta el momento en la historia de EE.UU. al superar a ‘Despacito’ con 19 semanas en lo más alto. EFE

