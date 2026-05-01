Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

4 minutos

LOS TITULARES

1. Irán presenta una nueva propuesta a Estados Unidos. Trump reconoce avances. El petróleo cae.

IRÁN GUERRA | Irán envía una nueva propuesta de negociaciones de paz a EE.UU., según medios oficiales (Texto)(Foto)(Vídeo)

– Trump dice que Irán ha «hecho avances» en las negociaciones

– Emiratos Árabes Unidos cree que «no se puede confiar en ningún acuerdo unilateral» con Irán.

– El WTI comenzó este viernes con un descenso del 1,36 %, hasta los 103,64 dólares el barril,

– La crisis bélica en Oriente Medio está afectando al envío de ayuda humanitaria a África, según ACNUR.

– Israel intensifica sus operaciones militares en el sur del Líbano pese a la tregua en vigor.

CLAVES | El grupo chií libanés Hizbulá ha comenzado a atacar a las tropas israelíes con drones cargados con explosivos de tipo FPV, unos artefactos de bajo coste muy usados por Ucrania e Irán. (Texto)

2. Donald Trump reactiva la guerra comercial con la UE y anuncia nuevos aranceles

GUERRA COMERCIAL | Trump acusa a la UE de violar el pacto comercial y elevará al 25 % el arancel a los coches

3. Israel libera a los miembros de la Flotilla pero mantiene arrestados a un español y un brasileño

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Israel mantiene detenidos a dos activistas: el palestino-español Saif Abukeshek, y el brasileño Thiago Ávila.

– España y Brasil denuncian el secuestro de dos de sus ciudadanos por Israel

– Los activistas de la Flotilla Global Sumud han denunciado que han sido golpeados y privados de comida y agua.

4. Trabajadores celebran el día del trabajo en todo el mundo y Raúl Castro reaparece

PRIMERO MAYO | Los trabajadores europeos piden protección ante la inflación y acabar con la precariedad. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Raúl Castro reaparece en un Primero de mayo cubano volcado en la defensa frente a EEUU. (Foto)(Vídeo)

– China pone reglas a los algoritmos que ordenan el trabajo de repartidores, conductores y empleados de plataformas.

– En la India despidos masivos en el sector tecnológico tras la reforma laboral.

– En Turquía, unas 360 personas han sido detenidas este viernes por intentar celebrar el Primero de Mayo.

5. Sin rastro de Suu Kyi tras su liberación

BIRMANIA SUU KYI | El entorno de Suu Kyi desconoce su paradero tras la excarcelación anunciada por los militares

6. Continúa la inestabilidad en Mali

MALI CONFLICTO | Las autoridades malienses escoltaron este viernes más de 830 camiones cisterna a Bamako.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

7. Tras Estados Unidos, Carlos III llega a las Bermudas

BERMUDAS R.UNIDO | Las autoridades de Bermundas agradecen la visita de Carlos III al archipiélago

NUESTROS TEMAS

FRANCIA JAZZ | El club de jazz más antiguo de Europa está en París: «sin él, Los Beatles no existirían» (Foto)(Vídeo)

LA NOTICIA CURIOSA

UCRANIA GUERRA | David Borenstein, codirector de ‘Mr. Nobody against Putin’, denunció el extravío del Oscar ganado por el documental al no ser aceptado como equipaje de mano en un vuelo de Lufthansa. La aerolínea asegura que hará todo lo posible por encontrar el premio.

PENDIENTES DE…

IRÁN GUERRA | Finaliza el plazo de 60 días de Donald Trump para pedir autorización al Congreso para proseguir la ofensiva en Irán

WALL STREET COYUNTURA | Wall Street cierra una semana en terreno mixto.

EEUU SUBASTAS | La casa Sotheby’s presenta las obras de sus subastas más importantes de mayo, entre las que se incluyen un Rothko, un Basquiat y un Picasso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245