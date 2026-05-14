Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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DESTACADOS

1. Taiwán, gran línea roja en primeros encuentros entre Trump y Xi

CHINA EEUU | Xi advierte a Trump de que gestionar mal Taiwán puede llevar a China y EE.UU. al «choque» e «incluso al conflicto». (Texto) (Foto) (Vídeo)

CRÓNICA | Trump y Xi, un paseo «entre el cielo y la tierra» por el templo preferido de Kissinger. Por Irene Morante, desde Pekín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CRÓNICA | Memes hiperrealistas, agua viral y el sosiego de Trump: primer día de visita en anécdotas. Por Irene Morante, de Pekín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Taiwán replica a Xi tras reunión con Trump y señala a Pekín como «fuente de inestabilidad».

– EEUU y China «pueden y deben ser amigos», dice el jefe de Gobierno chino a empresarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Trump a Xi: «Hemos tenido nuestras dificultades, pero las hemos resuelto».

– Donald Trump invita a Xi a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

– Los grandes empresarios de EE. UU. se sientan en la mesa de negociaciones entre Trump y Xi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Kremlin anuncia que Putin viajará «en breve» a China. (Texto)

2. Dimite el principal rival de Starmer

R.UNIDO GOBIERNO |Dimite el ministro británico de Sanidad Wes Streeting y se perfila como rival para Starmer. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CLAVES | Así se activan unas elecciones al liderazgo en el Partido Laborista británico (Texto)

DOCUMENTACIÓN | La contestación de Starmer dentro del laborismo no es un fenómeno nuevo en el partido. (Texto)

3. Israel arremete contra Lamine Yamal

ISRAEL ESPAÑA | Israel arremete contra Lamine Yamal por ondear una bandera palestina en Barcelona. (Texto)

CRÓNICA | Israel arremete contra Lamine Yamal por ondear una bandera palestina en Barcelona. Por Guillermo Azábal y Patricia Martínez, desde Jerusalén. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Israel demandará por difamación al NYT por una columna sobre abusos sexuales a palestinos. (Texto)

– Gobierno de Netanyahu impulsa disolución del Parlamento israelí para convocar elecciones. (Texto)

4. Récord de apagones en Cuba

CUBA APAGONES | Cuba marca un nuevo récord de apagones: un 70 % del país a la vez sin corriente. (Texto)

5. El director de la OMS vuelve a ensalzar al pueblo de Tenerife

HANTAVIRUS CRUCERO | Director OMS al pueblo de Tenerife: Habéis dejado huella de cómo responder a las crisis. (Texto)

6. ‘El partido’ emociona con más cosas que la mano de Dios

FESTIVAL CANNES | Camisetas «truchas» y caramelos: ‘El partido’ emociona con más cosas que la mano de Dios. Por Nerea González, desde Cannes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Con su primer largometraje como realizadora, la española Aina Clotet, también actriz, estrena ‘Viva’ en la competición de la Semana de la Crítica y cuenta a EFE los detalles de su debut en Cannes y detrás de la cámara.

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EL DATO DEL DÍA

R.UNIDO PROTESTAS | Desplegarán a 4.000 policías en Londres ante dos manifestaciones ‘rivales’ el sábado. (Texto)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

PREMIO CARLOMAGNO | El expresidente el BCE y exprimer ministro italiano Mario Draghi recibe el Premio Carlomagno por ser un «visionario y un pragmático» que «representa una Europa con capacidad de acción». (Texto)

NUESTROS TEMAS

MALUMA | La casa en la que Maluma volvió a ser Juan Luis y halló la inspiración de su nuevo álbum. Por Paula Cabaleiro, desde Medellín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

EUROVISIÓN 2026 | Viena acoge hoy la segunda semifinal de la 70 edición del festival de Eurovisión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU SUBASTAS – Sotheby’s subasta un cuadro de Rothko en tonos rojizos estimado entre 70 y 100 millones de dólares, estrella de la temporada de subastas de mayo en Nueva York, así como un Basquiat llamado ‘Museum Security’ valorado en unos 45 millones. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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