HRW urge al presidente de Senegal a no firmar la nueva ley contra la homosexualidad

2 minutos

Nairobi, 13 mar (EFE).- El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, no debería firmar el proyecto de ley aprobado por el Parlamento para endurecer las penas contra las relaciones homosexuales, afirmó Human Rights Watch (HRW), que urgió al mandatario a defender los derechos humanos de «todos los senegaleses».

«Toda persona tiene derecho a la protección de sus derechos, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género», subrayó la organización pro derechos humanos en un mensaje difundido a última hora del jueves a través de la red social X.

«El presidente Bassirou Diomaye Faye no debe promulgar este proyecto de ley y debe reafirmar los derechos humanos fundamentales de todos los senegaleses», añadió.

La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) aprobó a última hora del miércoles el texto, que elevaría las condenas actuales por mantener relaciones homosexuales, descritos como «actos contra natura», a entre cinco y diez años de prisión, frente a los uno a cinco años actuales.

De igual modo, aumenta las multas —que podrían alcanzar los 10 millones de francos CFA (más de 15.000 euros), frente a los 1,5 millones actuales (cerca de 2.300 euros); y persigue a los culpables de hacer “apología” de las relaciones homosexuales.

La norma, debatida en el Parlamento a petición del primer ministro, Ousmane Sonko, fue aprobada por 135 votos a favor, frente a tres abstenciones y ningún voto en contra.

La nueva ley modificaría el artículo 319 del Código Penal, que ya criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo.

La votación se produjo en un contexto de creciente presión social y mediática en torno a la homosexualidad en este país de mayoría musulmana, donde el tema continúa siendo tabú.

De los más de sesenta países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, una treintena están en África, donde la mayoría de estas leyes son herencia de la etapa colonial. EFE

