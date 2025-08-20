The Swiss voice in the world since 1935

Huelga en puerto guatemalteco deja pérdidas por 10 millones de dólares cada día

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Ciudad de Guatemala, 20 ago (EFE).- La Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) aseguró este miércoles que la huelga que se registra en uno de los principales puertos del país centroamericano deja pérdidas diarias por 10 millones de dólares.

En conferencia de prensa, los exportadores guatemaltecos manifestaron su inconformidad por la paralización de labores en el puerto Santo Tomás de Castilla, uno de los dos más importantes de Guatemala, ubicado en la costa al océano Atlántico.

«Es un golpe a la competitividad», expuso Amador Carballido, gerente de la gremial de exportadores, quien añadió que espera que la situación «se resuelva» con la mayor «brevedad» posible.

La huelga empezó el lunes por la noche por parte de un «reducido grupo de trabajadores operativos» encargados de atender los servicios de los buques comerciales, de acuerdo a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, de carácter mixta (estatal y privada).

Carballido aseveró de igual manera que el 30 % del comercio total de Guatemala se mueve por dicho puerto, ubicado en el departamento (provincia) de Izabal, unos 300 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala.

Según Agexport, son 800 los contenedores diarios que no se han movido desde el inicio de la huelga el pasado lunes.

De acuerdo a la empresa portuaria, los empleados tomaron esta medida de «represión ilegal» en su contra por el rompimiento el pasado 13 de agosto de un diálogo que buscaba mejorar las condiciones laborales.

Por su parte, los empleados explicaron el martes en un comunicado divulgado en redes sociales que la paralización de las operaciones en el puerto es para defender sus condiciones laborales «legítimas».

El paro, según los trabajadores, se debe a los intentos de «privatización» por completo de la institución, por «autoridades de paso» que «buscan enriquecerse a costa de miles de familias que sostienen el funcionamiento del puerto».

Carballido agregó que analizan algunas soluciones ante la huelga en el puerto comercial, pero todas las opciones tienen un «sobrecosto».

Por su parte, Carlos Arias, vicepresidente de la gremial, calificó a los huelguistas como «delincuentes» que «están tomando la ley en sus manos» y «están haciendo quedar mal al país con entregas» y «echando a perder» productos perecederos.

«Esto es inaceptable», añadió Arias, quien detalló que son aproximadamente 400 los trabajadores que han paralizado labores.

Tras el anuncio de la huelga, varias cámaras empresariales guatemaltecas expresaron su rechazo a la paralización de labores del puerto, que movilizó en 2024 más de 1,1 millones de contenedores con productos. EFE

jcm/rao/gad

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR