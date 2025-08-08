Hungría, Suiza, Roma y Emiratos, posibles escenarios de la reunión de Trump y Putin

Washington, 8 ago (EFE).- Hungría, Suiza, Roma y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se perfilan como posibles sedes para la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, que se celebraría la próxima semana con el objetivo de negociar el fin de la guerra en Ucrania, según informó este viernes la cadena Fox News.

De acuerdo con este medio, cercano a la administración de Trump, las autoridades están organizando la cumbre para finales de la próxima semana, aunque la ubicación aún no ha sido definida.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mantiene estrechos vínculos tanto con Putin como con Trump; Suiza es reconocida por su tradición de neutralidad; Roma ha sido sede de negociaciones nucleares con Irán; y EAU han actuado como mediadores en diversos conflictos, incluido el de Ucrania.

Tras la reunión mantenida el miércoles en Moscú entre Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, tanto la Casa Blanca como el Kremlin anunciaron que se está preparando una cumbre entre ambos mandatarios.

El anuncio llega después de meses en los que Trump expresó su frustración por la negativa de Putin a cesar los bombardeos en Ucrania, y tras haberle impuesto un ultimátum que vencía este viernes.

El plan del expresidente republicano sería reunirse primero con Putin y luego celebrar un encuentro trilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Sin embargo, el jueves Trump descartó que un encuentro directo entre Putin y Zelenski sea una condición obligatoria.

Fox News también advirtió que la cumbre podría fracasar a última hora, ya que Zelenski habría comunicado a funcionarios estadounidenses que cualquier cesión territorial a Rusia deberá someterse a referéndum en Ucrania, lo que complicaría la firma de un posible acuerdo. EFE

