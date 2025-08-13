Hungría activa la alerta de tercer grado por calor extremo hasta el domingo

Budapest, 13 ago (EFE).- Las autoridades húngaras activaron este miércoles la alerta de máximo nivel por la ola de calor que entre el jueves y domingo traerá al país centroeuropeo temperaturas de más de 35 grados.

El Centro Nacional de Salud Pública ha anunciado que, de acuerdo con los pronósticos del servicio de meteorología HungaroMet, se ha decretado la alerta por calor de tercer grado, el más alto, desde las 00.00 horas del jueves hasta las 24.00 del domingo.

En los próximos días la intensidad del calor será tan alta que «supone un riesgo significativo para la salud de todas las personas».

Según datos de los servicios de meteorología los días más calurosos serán el viernes y el sábado, cuando en las provincias del sur del país las temperaturas máximas alcanzarán los 39 y 40 grados, respectivamente.

El comunicado insiste en la prohibición de encender fuego y recuerdan que en lo que va del año ya se han registrado 8.100 focos en el territorio del país.

Los pronósticos prevén que las temperaturas máximas en Hungría comiencen a bajar desde el lunes, pero igual manteniéndose sobre los 30 grados.

Al sur de Hungría, los Balcanes Occidentales enfrentan desde el fin de semana una nueva ola de calor, con temperaturas de hasta 41 grados, acompañadas de vientos moderados y sin previsión de lluvias en los próximos días.EFE

