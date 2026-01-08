Hungría confirma que votará contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Budapest, 8 ene (EFE).- El Gobierno húngaro ha confirmado este jueves su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y ha anunciado que votará mañana en contra, al considerarlo contrario a los intereses de los agricultores.

«La Comisión Europea está presionando para adoptar y aplicar un acuerdo que abriría Europa a las importaciones ilimitadas de productos agrícolas sudamericanos, a expensas del sustento de los agricultores húngaros», justificó su postura el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, en un mensaje en la red social X.

En ese mensaje, el ministro afirmó que su Gobierno se opone y acusó a Bruselas de «ignorar una vez más» los intereses de los agricultores húngaros.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ya adelantó el pasado 18 de diciembre que aprobar ese acuerdo sería «un tiro en el pie» para los agricultores europeos.

Orbán opinó en aquel momento que los agricultores «tienen razón en un 100 %», y recordó que también afrontan el problema que significa para ellos el Pacto Verde Europeo (‘Green Deal’).

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, reconoció ayer que los veintisiete países de la Unión Europea (UE) mantienen todavía cuestiones abiertas sobre las salvaguardias para los agricultores europeos en el acuerdo de asociación negociado con el Mercosur, sobre cuya firma se espera que se pronuncien mañana viernes.EFE

