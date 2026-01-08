Hungría dice que el tema de Groenlandia debe tratarse en la OTAN y no en la UE

Budapest, 8 ene (EFE).- Las amenazas estadounidenses de hacerse con el control de Groenlandia es un tema que debe tratarse dentro de la OTAN y no de la Unión Europea (UE), dijo este jueves el ministro húngaro de Gobernación, Gergely Gulyás.

«Es una discusión de dos países miembros de la OTAN y debe tratarse allí», afirmó el ministro ante la prensa al ser interrogado sobre las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump de querer tomar el control sobre Groenlandia, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, sin descartar un escenario militar.

Gulyás explicó que al tratarse de dos países miembros de la OTAN, Dinamarca y Estados Unidos, ese es el foro «donde se podría desarrollar con éxito un diálogo».

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán ha asegurado recientemente que «la guerra de Ucrania, la crisis de Venezuela y el caldeado ambiente en Groenlandia, Taiwán e Irán indican que la transformación del mundo está a la vuelta de la esquina».

Orbán es un cercano aliado de Trump, a quién apoyó ya desde la campaña electoral de 2016.

El Gobierno de Dinamarca ha considerado hoy que la reunión de la próxima semana con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para hablar sobre Groenlandia es una buena noticia y un avance en la vía del diálogo.

Dinamarca y Groenlandia han recibido el apoyo expreso de varios países europeos, reiterado de nuevo ayer por los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia.EFE

