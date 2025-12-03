Hungría y Eslovaquia llevarán a la UE a los tribunales por el veto a energía rusa en 2027

Budapest, 3 dic (EFE).- Hungría anunció este miércoles que, junto a Eslovaquia, recurrirá ante la justicia europea el plan de la Unión Europea (UE) para vetar de forma permanente las importaciones de gas y petróleo ruso antes de finales de 2027, al considerarlo un «dictado inaceptable» que vulnera sus competencias energéticas.

«Tan pronto se apruebe en su forma definitiva, lo impugnaremos inmediatamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», afirmó en Bruselas a la prensa el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó.

Según Szijjártó, el acuerdo de las instituciones europeas prevé que la UE detenga de forma permanente sus importaciones de gas desde Rusia hasta finales de septiembre de 2027 y avance gradualmente también en el caso del petróleo para acabar con ellas como tarde a finales de ese mismo año.

El ministro aseguró que Hungría «no está sola» en este asunto y que coordinará la respuesta legal con Eslovaquia.

Los dos países, con Gobiernos cercanos a Moscú, dependen mucho de las fuentes de energía que importan desde Rusia y se oponen al corte del suministro, argumentando que al no contar con salida al mar, no tienen vías alternativas.

Szijjártó reiteró que la propuesta de la comisión y el consejo «es un dictado inaceptable» y que el cumplimiento de esta decisión «política e ideológica» sería «imposible».

El jefe de la diplomacia húngara opinó que el corte de las importaciones de energía desde Rusia generaría un «dramático aumento de los precios» en el país.

En el plano legal, Szijjártó sostuvo que la propuesta es «totalmente contraria a los tratados de la UE», ya que la energía es una competencia nacional, y calificó de «fraude jurídico» el procedimiento elegido, al tratarse de «una sanción disfrazada de medida comercial» que elude la exigencia de unanimidad de los Estados miembros.

De esta manera la UE busca neutralizar el veto del Gobierno húngaro, que se opone categóricamente a las sanciones energéticas contra Rusia por atacar a Ucrania, aunque hasta el momento ha aprobado todos los paquetes punitivos.

Se espera que Bruselas presente una propuesta legislativa al respecto a principios del año que viene.

«Estamos pasando esa página y lo hacemos para siempre. Este es el amanecer de una nueva era, la era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia», afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración a la prensa.

El plan para acelerar la desconexión de los hidrocarburos rusos vio la luz ante las intensas presiones de Estados Unidos para que la UE deje de comprar gas a Rusia y adquiera gas natural licuado estadounidense. EFE

