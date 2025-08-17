Huracán Erin sube a categoría 5 y azota el Caribe con lluvias

El huracán Erin, el primero de la temporada en el Océano Atlántico, se fortaleció el sábado a categoría 5 mientras la lluvia azota las islas del Caribe y los meteorólogos advierten de posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) reportó en su último boletín que los vientos máximos sostenidos de la tormenta soplan a 241 kilómetros por hora.

«Se espera que el centro de Erin se desplace justo al norte de las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el domingo, y pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas el domingo por la noche y el lunes», informó el NHC.

La tormenta se encontraba a unos 257 kilómetros al noroeste de Anguila, en las Islas de Sotavento del norte, un área que incluye las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas.

Las alertas de tormenta tropical seguían vigentes para Saint Martin, San Bartolomé, Saint Maarten y las islas Turcas y Caicos.

«Erin es ahora un huracán catastrófico de categoría 5», anunció el NHC el sábado, lo que denota tormentas muy peligrosas con vientos sostenidos de más de 252 kilómetros por hora.

La tormenta alcanzó el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson poco más de 24 horas después de convertirse en un huracán de categoría 1, una rápida intensificación que, según científicos, se ha vuelto más común por el calentamiento global.

– «Inundaciones repentinas» –

La tormenta puede llegar a inundar las islas con hasta 15 centímetros de lluvia en zonas aisladas, según el NHC, que también alertó sobre posibles «inundaciones repentinas y urbanas de magnitud local, junto con deslizamientos de tierra o de lodo».

El oleaje generado por Erin afectará partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española -que agrupa a Haití y República Dominicana- y las Islas Turcas y Caicos el sábado y el domingo.

A principios de la próxima semana se extenderá a las Bahamas, Bermudas y la costa este de Estados Unidos, con «corrientes de resaca potencialmente mortales», según el NHC.

El NHC pronostica que el huracán virará con dirección norte la noche del domingo. Se prevé que se debilite a partir del lunes.

Meteorólogos manifestaron que confían en que se mantenga lejos de la línea costera de Estados Unidos, aunque aún puede causar un oleaje peligroso y erosiones en lugares como Carolina del Norte.

Se prevé que la temporada de huracanes del Atlántico, de junio a noviembre, sea más intensa de lo normal, según predicciones meteorológicas.

El año pasado, varias tormentas de gran magnitud sacudieron la región, incluyendo el huracán Helene, que dejó a su paso más de 200 muertos en el sureste de Estados Unidos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), encargada de la gestión del NHC, ha sufrido recortes presupuestarios y despidos como parte de los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de reducir considerablemente la burocracia federal, lo que ha generado temores de fallos en los pronósticos de tormentas.

El cambio climático, concretamente el aumento de la temperatura del mar causado por la quema de combustibles fósiles, ha aumentado tanto la posibilidad de desarrollo de tormentas más intensas como su intensificación más rápida, según los científicos.

