Hutíes prohíben a flotas de 64 empresas cruzar costas de Yemen por «violar» bloqueo naval

2 minutos

Saná, 7 ago (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes anunciaron la imposición de sanciones a 64 empresas y la prohibición de que sus flotas crucen aguas que controlan en las costas del Yemen por «violar» el bloqueo naval impuesto en contra de Israel, y amenazaron con atacarlas en caso de no cumplirlo.

Así lo indicó en un comunicado en las últimas horas el Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias de los hutíes, en el que señaló que, «como parte de sus esfuerzos para ayudar a las empresas a evitar riesgos de sanciones, continúa enviando avisos previos a la sanción a las compañías navieras cuyos buques se dirigen a puertos de ocupación israelíes, advirtiéndoles de las consecuencias de violar el bloqueo naval».

«Se enviaron avisos de sanciones a 64 empresas infractoras, prohibiendo a todas sus flotas cruzar el mar Rojo, el estrecho de Bab al Mandeb, el golfo de Adén y el mar Arábigo, y sometiéndolas a ataques en cualquier zona dentro del alcance» de los insurgentes, agrega la nota, aunque sin nombrar dichas compañías.

Por ello, responsabilizó a las navieras «infractoras de todas las consecuencias derivadas de estas sanciones, subrayando que las sanciones continuarán contra todas las empresas que violen el bloqueo naval, independientemente de su nacionalidad».

Con estas medidas se busca presionar a Israel para que «cese su agresión y levante el asedio a Gaza», de acuerdo al Centro, que añadió que «algunas navieras han comenzado a romper vínculos con las empresas infractoras y a excluir a la entidad de ocupación israelí de sus actividades comerciales», sin nombrarlas.

Esto se enmarca en la cuarta fase de los hutíes -respaldados por Irán- de atacar todo buque que se vincule de alguna forma con Israel, independientemente de su nacionalidad.

En lo que va de año, los rebeldes han hundido dos barcos griegos.

Los insurgentes yemeníes lanzaron cientos de ataques contra Israel y contra la navegación comercial en el mar Rojo desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, con el objetivo de dañar económicamente al Estado judío y abrir un nuevo frente de conflicto en apoyo al grupo palestino Hamás. EFE

