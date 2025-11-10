IBM y Sharápova lanzan en Lisboa un concurso para ‘startups’ que combinen IA y deporte

2 minutos

Lisboa, 10 nov (EFE).- La compañía tecnológica IBM y la extenista y empresaria María Sharápova lanzaron este lunes en la Web Summit 2025 en Lisboa un nuevo concurso para ‘startups’ que combinen la Inteligencia Artificial (IA) y el deporte en aspectos como el rendimiento de los atletas o el funcionamiento de los estadios hasta la participación de los aficionados.

La iniciativa, llamada ‘Sports Tech Startup Challenge’, se celebrará durante los próximos 12 meses con eventos regionales en Catar, Vancouver y Río de Janeiro, y la gran final para decidir a los ganadores tendrá lugar el próximo año en la Web Summit Lisboa 2026.

Sharápova, presente este lunes en la presentación del concurso en el marco de la inauguración de la décima edición de la Web Summit Lisboa, destacó que «ha sido increíble ver la transición, especialmente en la forma en que los atletas se preparan para los partidos y se recuperan después de ellos» con la llegada de la IA.

«Recuerdo pasar varias horas con mi entrenador mientras él revisaba diferentes vídeos para recopilar un clip de dos minutos que yo pudiera ver antes de un partido, para repasar los golpes favoritos del oponente, dónde iban a sacar en el punto de ‘break’; todo eso le llevaba varias horas, pero ahora IBM me lo proporciona en cuestión de minutos, y también patrones predictivos sobre mí misma», dijo la tenista rusa.

Sobre el ‘Sports Tech Startup Challenge’, se mostró interesada por propuestas que, a través de la IA, puedan alargar las carreras de los atletas, especialmente en el caso de las mujeres, a las que la IA ha ayudado, por ejemplo, a congelar óvulos y permanecer en la cúspide de sus carreras más años.

La directora de Asuntos Corporativos y Marca de IBM, Sarah Meron, explicó durante la presentación que buscan ‘startups’ «con grandes ideas que combinen la IA y los deportes de forma única».

Los ganadores del concurso obtendrán una prueba de concepto remunerada valorada en hasta 100.000 dólares en colaboración con el equipo de IBM Sports and Entertainment Partnership, la tutoría de expertos de IBM de primer nivel en tecnología, innovación y desarrollo empresarial, y la evaluación para la financiación de empresas. EFE

lmg/pddp