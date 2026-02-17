Identifican los restos de un icónico cura guerrillero colombiano muerto hace 60 años

Los restos de Camilo Torres, un sacerdote católico emblemático de la guerrilla colombiana del ELN y uno de los pioneros de la convergencia entre el catolicismo y la lucha rebelde, fueron formalmente identificados por la entidad de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto interno.

Torres se enroló en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965, pero murió pocos meses después, en febrero de 1966, en uno de los primeros combates de esa guerrilla contra el ejército colombiano.

Con su muerte se convirtió en uno de los emblemas del grupo armado de inspiración guevarista y de la Teología de la Liberación, una corriente latinoamericana del catolicismo que aboga por la defensa de los pobres.

Su cuerpo fue identificado tras dos años de exámenes, dijo el lunes la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), creada a partir del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC.

«Para nosotros es un motivo de esperanza», «muestra que la búsqueda puede tener resultados inclusive (…) después de 60 años», dijo en un video Luz Janeth Forero, directora de la UBPD.

Los restos habían sido hallados el 19 de junio de 2024 en un cementerio de la ciudad de Bucaramanga (este), donde había sido enterrado después de ser exhumado tres años después de su muerte.

La figura de Torres trascendió en Latinoamérica. El cantautor y víctima de la dictadura chilena, Víctor Jara, le dedicó una canción que dice: «Camilo Torres muere para vivir».

El ELN fue fundado el 4 de julio de 1964 por sindicalistas, campesinos y estudiantes, muchos de ellos formados en Cuba y simpatizantes de Ernesto «Che» Guevara y la revolución cubana.

Actualmente la guerrilla se financia principalmente con el narcotráfico y otras actividades ilegales. Tras intentos fallidos de diálogo con el gobierno, el presidente Gustavo Petro, también exguerrillero del M-19, optó por golpear militarmente al grupo con la ayuda de Estados Unidos.

Encontrar los restos de Torres ha sido una demanda recurrente del ELN para iniciar diálogos de paz.

