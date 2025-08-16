Iglesias católica y evangélica de Honduras a una jornada de oración y caminata

Tegucigalpa, 15 ago (EFE).- Las Iglesias católica y evangélica de Honduras realizarán el sábado una jornada de oración y caminata en varias ciudades, para lo que convocaron «a todos los hondureños de fe» desde el 18 de julio, mientras enfrentan críticas de funcionarios y políticos del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre).

Según portavoces de las dos Iglesias, la caminata se celebrará en más de cincuenta ciudades del país.

La invitación a la «extensa oración por Honduras» la hicieron la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica mediante una declaración del arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, y el pastor Gerardo Irías, en un evento en Tegucigalpa en el que hubo una representación de la empresa privada.

Algunos sectores ligados a Libre, cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, incluso han proferido insultos contra las dos Iglesias, Nácher e Irías, en redes sociales.

Además, un denominado ‘Movimiento Popular Hondureño’ difundió el pasado martes mensajes en pancartas que aparecieron en varios puntos de Tegucigalpa contra la caminata y la jornada de oración.

«¡¡No al uso político partidario de nuestra fe, nuestra religión no debe ser usada en contra del pueblo!! Fuera traficantes y mercenarios de la fe» y «Evangélicos y católicos del pueblo hondureño de Dios, rechazamos el uso de nuestra fe con fines políticos proselitistas», se leía en al menos dos de las pancartas aparecidas en la capital hondureña.

Además, en los extremos de las pancartas aparecían en fotos grandes los rostros del arzobispo de Tegucigalpa y el pastor de la Confraternidad Evangélica.

En su mensaje del 18 las dos Iglesias reclamaron respeto a la voluntad de los ciudadanos en las elecciones generales del 30 de noviembre, lo que ha irritado a algunos funcionarios y candidatos a cargos de elección popular de Libre.

«Que quede claro nuestro mensaje: la voluntad de los ciudadanos, legítimamente expresada en las urnas, debe ser respetada el 30 de noviembre y cada cuatro años. No olvidamos el pasado, pero miramos al futuro, y lo hacemos con esperanza y determinación», resaltaron las dos Iglesias.

Sobre las reacciones en contra y a favor sobre la caminata del sábado, la Conferencia Episcopal señaló en un comunicado que les ha sorprendido.

Que no participen candidatos a cargos de elección popular

«Nos ha sorprendido la gran resonancia que ha tenido la convocatoria hecha por la Conferencia Episcopal, junto con la Confraternidad Evangélica» y «ante reacciones diversas, respetamos la opinión de todos, pero, desde la fe católica e inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia reiteramos nuestro deseo y compromiso por una nación de justicia y paz, conforme a los principios democráticos de la Constitución», añade el comunicado.

Desde el oficialismo han surgido voces señalando que las dos Iglesias se llamaron a silencio cuando el golpe de Estado contra el expresidente Zelaya, el 28 de junio de 2009.

El día de la invitación a la caminata los dos Iglesias expresaron además que podrán acompañarles «personas particulares, familias, grupos, asociaciones de todos los pensamientos y estilos que compartan nuestro amor sincero por Honduras. Sin embargo, rogamos a los señores y señoras candidatos (as) a cargos públicos, que, para evitar malos entendidos, sean los únicos que no asistan ese día. Podemos vernos y hablar con ustedes en otro momento, con mucho gusto».

También indicaron que el día de la caminata no llevarán «emblemas partidistas, porque no es una actividad proselitista»; que «la bandera de Honduras será nuestro único signo compartido», que «se podrá, en creatividad, llevar citas bíblicas u otras frases que, con respeto, expresen los fines de este camino en ambiente de paz y oración», y que «el nuestro es un camino de fraternidad, unidad y esperanza». EFE

