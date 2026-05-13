Illa busca alianzas en Silicon Valley y se reúne con Nvidia para impulsar la tecnología

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Los Ángeles (EE. UU.), 13 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este miércoles la región de Silicon Valley, California, para reunirse con los líderes de sectores tecnológicos como Nvidia, con el objetivo de sellar acuerdos que impulsen el ecosistema de innovación en Cataluña.

El presidente ha comenzado la jornada de un viaje que abarcará cinco días por el estado de California, en la bahía de San Francisco, con un encuentro con catalanes «que están sacando adelante ‘startups’ e inversores», ha informado en una rueda de prensa.

El encuentro ha tenido lugar en el hotel Rosewood San Hill, un punto de encuentro habitual entre empresarios, inversores e investigadores de Silicon Valley.

Entre los invitados han estado el vicepresidente de Investigación de Google, Oriol Vinyals; el director del grupo de investigación de IA en vehículos autónomos de NVIDIA, José M. Álvarez; y la vicepresidenta de Ingeniería de GitHub de Microsoft, Gemma Garriga.

A lo largo de la jornada se reunirá con cuatro empresas, entre ellas Nvidia y SuperMicro, con las que firmará acuerdos de colaboración con el Barcelona Supercomputing Center (BSC).

«Venimos a abrirnos al mundo para que el mundo venga a invertir a Cataluña, siempre con el ánimo de colaboración, no de confrontación», ha agregado el presidente durante su intervención.

La presencia de Illa en la cuna del sector tecnológico incluye un encuentro con los estudiantes de la Universidad de Stanford, así como una visita al Stanford Mussallem Center for Biodesign, que servirá para conocer de primera mano la colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

«Vengo también con ganas de entender, de ver cómo van las cosas y de ver qué visión tienen», ha dicho.

El viaje de Illa se enmarca en el 40 aniversario de las relaciones entre Cataluña y California, una estrecha relación que incluye acuerdos de cooperación, empresariales, en el ámbito de la investigación o en la industria agroalimentaria.

Precisamente, en este viaje se renovará el Acuerdo de Cooperación Económica y Empresarial, firmado en abril de 2015 por el Gobierno de Cataluña, encabezado por Artur Mas, y el de California.

La visita además incluye una parada en Los Ángeles donde sostendrá conversaciones con grandes productoras como The Walt Disney Company o Lionsgate, así como con la sede de la compañía catalana Grifols. EFE

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