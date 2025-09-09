The Swiss voice in the world since 1935

Importante movilización de apoyo a los palestinos en Bruselas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Decenas de miles de personas, entre 70.000 según la policía y 120.000 según los organizadores, desfilaron el domingo en la capital belga para expresar su solidaridad con los palestinos.

Los participantes, vestidos de rojo y esgrimiendo pancartas rojas, reclamaron medidas suplementarias contra Israel para proteger a los civiles palestinos.

«Algunos soñaron con la caída del muro de Berlín. Yo sueño con Estado palestino para los Palestinos», dijo a la AFP Ismet Gumusboga, de 60 años.

«Bruselas, en particular para Europa, es un punto neurálgico de la política internacional. Es muy importante que todos los estudiantes y personas de cualquier edad manifiesten en esta ciudad», subrayó Samuele Toppi, estudiante de 27 años.

El ministro belga de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot, declaró el viernes en una entrevista con la AFP que la Unión Europea no «ha asumido sus responsabilidades» ante la guerra  en Gaza, y que su credibilidad en política exterior «está derrumbándose». 

El canciller se refería a las divisiones de los 27 Estados miembros, incapaces desde hace meses de acordar de manera unánime sancionar a Israel por la devastadora guerra de casi dos años en el territorio palestino de Gaza, en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás en territorio israelí.

la ONU decretó a fines de agosto el estado de hambruna en Gaza.

Frente a esta situación, Bélgica decidió hace poco una serie de medidas unilaterales de sanciones contra Israel.

