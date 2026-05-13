Imputación de Yermak vincula al ex número dos de Zelenski con la trama de sobornos «Midas»

4 minutos

Marcel Gascón

Kiev, 13 may (EFE).- La principal agencia anticorrupción de Ucrania, NABU, ha anunciado la imputación por un presunto delito de lavado de dinero del que fuera hasta su cese como jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski el pasado noviembre el segundo hombre más poderoso de Ucrania, Andrí Yermak.

El anuncio de la NABU vincula por primera vez de forma directa a Yermak con el llamado ‘caso Midas’, la trama de sobornos a contratistas privados de la empresa pública de energía atómica que puso bajo sospecha a la administración de Zelenski en otoño de 2025.

Zelenski prescindió de Yermak en octubre del año pasado después de que investigadores de la NABU registraran sus oficinas en el marco de la operación contra la trama de sobornos, pero no estaba entre los acusados.

Según explicó la NABU el lunes a última hora, Yermak participó presuntamente entre 2021 y 2025 en el lavado de más de 460 millones de grivnas, cerca de 9 millones de euros al cambio actual, obtenidos de forma ilícita y que fueron invertidos en la construcción de «un complejo residencial de lujo» en la localidad de Kozin de la región de Kiev.

El proyecto «fue financiado parcialmente» con dinero de los sobornos que la trama del caso «Midas» cobraba a las compañías que querían trabajar con la empresa estatal de energía nuclear ucraniana, según la investigación de la NABU.

Entre los procesados por invertir supuestamente dinero obtenido de forma ilegal en la construcción de viviendas de lujo están también el ex viceprimer ministro Oleksí Chenishov, que también está imputado en el caso «Midas», y uno de los empresarios que presuntamente lideraba la trama de sobornos en torno a la compañía pública de energía nuclear.

Medios ucranianos apuntan a que el empresario en cuestión es Timur Míndich, exsocio de Zelenski en la productora de contenido audiovisual Kvartal 95 en la que triunfó como actor el hoy presidente, era el supuesto jefe de la trama de sobornos.

Míndich logró huir de Ucrania y vive como fugitivo de la justicia ucraniana en Israel, país del que también tiene nacionalidad.

¿Quiénes son Vova y Andrí?

La gran pregunta que se hacen muchos ucranianos sobre el caso «Midas» y sus derivadas es para quién eran las mansiones que se construían con dinero obtenido de las mordidas a contratistas de una de las principales empresas del Ministerio de Energía ucraniano cerca de Kiev.

En una conversación interceptada por la NABU a Míndich cuyo contenido fue publicado por la publicación Ukrainska Pravda este mes de abril, los beneficiarios de dos de las mansiones del complejo son identificados como «Vova» y «Andrí».

«Vova» es un diminutivo de Volodímir, y la publicación del material desató las especulaciones sobre la posibilidad de que las dos propiedades fueran para Zelenski y Yermak.

El jefe de la NABU, Semén Krivonos, dijo este martes que Zelenski «no aparecía ni aparece en el marco de esta investigación previa al juicio».

Medios ucranianos han recordado al informar sobre esta aclaración del jefe de la agencia anticorrupción que la ley ucraniana prohíbe llevar a juicio a un presidente en ejercicio.

Krivonos también denunció presiones a los expertos de la NABU que investigan la construcción del complejo residencial de lujo.

En el verano de 2025, cuando aún no se conocían públicamente los resultados de la investigación del caso «Midas», la administración de Zelenski quiso subordinar la agencia a la Oficina del Fiscal General, que depende del propio presidente.

La reforma legal votada por el Parlamento fue finalmente revertida debido a las protestas en las calles y a la presión de los socios europeos.

Umérov no es sospechoso de corrupción

Otra figura clave que aparece en las conversaciones interceptadas del caso «Midas» es el exministro de Defensa y actual jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, que es también el negociador principal de Kiev en las negociaciones de paz con estadounidenses y rusos.

El jefe de la fiscalía anticorrupción, que trabaja con la NABU en estos casos, Oleksandr Klimenko, explicó este martes que Umérov ha sido llamado a declarar en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en la compra de material militar en las que también está implicado Míndich, pero únicamente en calidad de testigo y no como sospechoso. EFE

mg/cae/jgb