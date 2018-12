in memoriam A 80 años de la ‘Noche de los Cristales’

A 80 años de la ‘Noche de los Cristales’ 09 de noviembre de 2018 - 09:33 Las sinagogas de Ginebra, Lausana, Berna, Basilea y Zúrich fueron iluminadas el jueves por la tarde con motivo del 80º aniversario de 'La Noche de los Cristales', aquella del 9 al 10 de noviembre de 1938 que marcó el inicio del Holocausto nazi. Incontables comercios, casas, sinagogas, lugares de oración y de otras reuniones judías fueron entonces objeto de ataques y saqueos. La Federación Suiza de Comunidades Israelitas (FSCI) y la Plataforma de Judíos Liberales en Suiza (PJLS), así como diversas comunidades judías, decidieron conmemorar esa noche con una meditación silenciosa. La noche de este jueves, las sinagogas de Ginebra, Lausana, Berna, Basilea y Zúrich fueron iluminadas de manera excepcional y los actos conmemorativos reunieron a miembros y dignatarios de las comunidades judías, así como a supervivientes y especialistas. Otras sinagogas y lugares de oración dejaron las luces encendidas hasta este viernes. Los judíos y las sinagogas en Suiza se salvaron de los pogromos (ataques) de 1938. Pero los judíos que vivían en este país temían por sus seres queridos, algunos de los cuales fueron víctimas de las atrocidades de la época, recordaron la FSCI y la PJLS. Ambas organizaciones subrayaron la necesidad de mantener vivo el recuerdo de esos hechos como advertencia para las generaciones futuras.