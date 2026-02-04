Inaugurado el primer centro de datos de IA de Alemania para la industria

4 minutos

Berlín, 4 feb (EFE).- La compañía alemana Deutsche Telekom puso este miércoles oficialmente en funcionamiento en la ciudad de Múnich el primer centro de datos de inteligencia artificial (IA) de Alemania para la industria, una iniciativa en la que participan gigantes tecnológicos como la estadounidense Nvidia y las alemanas Siemens y SAP.

La ‘fábrica de IA’, que fue presentada en Berlín en noviembre pasado por los consejero delegados de Telekom y Nvidia, Tim Höttges, y Jensen Huang, respectivamente, ha sido construida en los últimos seis meses junto con el fabricante de chips estadounidense y el socio de centros de datos Polarise.

«Invertimos en IA, en el emplazamiento alemán y en Europa. Nuestra fábrica de IA en Múnich es la base para modelos de negocio innovadores, para la industria, las empresas emergentes y el Estado, y para la soberanía», dijo en un comunicado Höttges.

Uno de los primeros grandes proyectos en la nube es el proyecto de investigación SOOFI (Sovereign Open Source Foundation Models) de una universidad alemana, que quiere desarrollar un modelo lingüístico de código abierto con unos 100.000 millones de parámetros, entrenado y operado íntegramente en Europa y centrado en lenguas europeas.

En el plano de las empresas, la iniciativa permitirá desarrollar, entrenar y aplicar inteligencia artificial para cualquier aplicación de fabricación, desde el diseño hasta la robótica.

Telekom señaló que, por ejemplo, el proveedor muniqués Agile Robots combina inteligencia artificial con robótica e integra su base de IA en la Industrial AI Cloud, o PhysicsX, una empresa especializada en simulación técnica la utiliza para acortar los tiempos de desarrollo de productos y componentes.

La infraestructura se basa en unas 10.000 GPU NVIDIA Blackwell, incluidos sistemas NVIDIA DGX B200 y GPUs de servidor NVIDIA RTX PRO™, y ofrece una potencia de cálculo de hasta 0,5 ExaFLOPS.

Con ello, los 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE) podrían utilizar simultáneamente un asistente o chatbot de IA, detalló Telekom, que asegura que opera la fábrica de IA «bajo estrictos requisitos de protección de datos, seguridad y disponibilidad».

Máxima potencia de cálculo con una huella mínima de CO₂

Para construir la fábrica de IA se vació y modernizó un antiguo centro de datos de unos 10.700 metros cuadrados, equipado con conexión de fibra óptica de alto rendimiento y tecnología de vanguardia.

El centro de datos funciona íntegramente con energías renovables y está diseñado para lograr la máxima eficiencia energética, asegura Telekom, que afirma que en el futuro, el calor residual abastecerá de calefacción a todo el complejo Tucherpark, donde está la fábrica.

Según la empresa de telecomunicaciones, un moderno concepto de refrigeración utiliza el agua del cercano canal Eisbach de Múnich.

La tecnología alemana se une a la fábrica

La fábrica de IA es la base del llamado ‘Germany Stack’, que Telekom ofrece junto a SAP.

La filial de Telekom, T-Systems, es responsable de la capa de infraestructura y plataforma, incluida T Cloud, en tanto que SAP aporta sobre esta base la Business Technology Platform y potentes aplicaciones especializadas y de IA.

De esta forma la fábrica cubre desde la infraestructura física al software para aplicaciones modernas de IA, en lo que los expertos denominan ‘in stack’.

Siemens por su parte aporta su portafolio de simulación SIMCenter en la nube industrial de IA, un software para simulaciones de alta precisión que permite a las empresas «desarrollar y probar virtualmente sus productos y llevarlos al mercado mucho más rápido, reduciendo considerablemente los costes», asegura Telekom. EFE

