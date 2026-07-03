Inauguran un centro de operaciones para responder a emergencias de salud en el Caribe

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Puerto España, 3 jul (EFE).- La Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA, en inglés) inauguró este viernes el Centro Regional de Operaciones de Emergencia, un hito importante en el fortalecimiento de la capacidad del Caribe para prepararse, coordinar y responder ante emergencias y desastres de salud pública.

La inauguración de este espacio en Puerto España estuvo a cargo Lackram Bodoe, ministro de Salud de Trinidad y Tobago; Cécile Tassin, embajadora de la Unión Europea (UE) en el país caribeño, y Lisa Indar, directora ejecutiva de CARPHA.

Construido y equipado con los recursos financieros de la UE, servirá como centro neurálgico del Caribe para apoyar la resiliencia ante emergencias de salud pública en los 26 Estados miembros de CARPHA, según el comunicado.

«Ningún país, independientemente de sus recursos, puede afrontar las amenazas actuales para la salud pública de forma aislada. Nuestra fortaleza reside en la colaboración», afirmó Bodoe.

Por su parte, Indar explicó que, como región de pequeños Estados insulares en desarrollo, las amenazas para la salud pública pueden propagarse rápidamente por todo el Caribe, por lo que es necesario «detectar amenazas con prontitud y coordinar la acción regional».

Al respecto, Tassin indicó que el Centro representa «la determinación del Caribe de proteger a su población mediante la solidaridad, la preparación y el intercambio de conocimientos especializados».

El mismo fue establecido como un Centro de Operaciones de Emergencia de Tipo C; el nivel más alto de capacidad operativa dentro del sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su posición privilegiada le permite coordinar emergencias de salud pública complejas que afectan a varios países, al tiempo que apoya a los Centros Nacionales de Operaciones de Emergencia en todo el Caribe.

El Centro mejora la capacidad de CARPHA para monitorear las amenazas emergentes para la salud pública, coordinar las actividades regionales de preparación y respuesta, facilitar el intercambio oportuno de información y elaborar evaluaciones de riesgo regionales.

Como centro de coordinación regional, fortalecerá la colaboración entre los Ministerios de Salud y los organismos de gestión de desastres de los distintos países, así como con las instituciones regionales y los socios internacionales.

También apoyará el despliegue de equipos técnicos especializados, coordinará la logística de emergencia, facilitará la comunicación de riesgos y mantendrá una visión operativa regional común durante eventos de salud pública.

La creación del Centro se basa en las lecciones aprendidas de emergencias regionales recientes como la pandemia de la covid-19, los brotes de dengue, los huracanes Melissa y Beryl y otros desastres relacionados con el clima.

El Centro brindará apoyo en la respuesta a brotes de enfermedades infecciosas, fenómenos meteorológicos severos con consecuencias para la salud pública e incidentes ambientales y químicos, entre otros. EFE

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