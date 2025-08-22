Incautada casi una tonelada de cocaína en costas del sur de México

Ciudad de México, 22 ago (EFE).- Autoridades mexicanas se incautaron este viernes de casi una tonelada de cocaína en las costas del balneario de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, con lo que suman más de 46 toneladas confiscadas en altamar desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

“Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de @SEMAR_mx (Secretaría de Marina), en las costas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína”, apuntó en sus redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

García Harfuch precisó que desde el inicio del gobierno de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, se han decomisado más de 46 toneladas de cocaína en las costas mexicanas.

Durante el operativo, las autoridades avistaron 30 bultos tipo costalillas (sacos pequeños) en las costas de Acapulco “por lo que se procedió a una inspección, donde se aseguraron los paquetes que estaban envueltos en plástico negro con la carga ilícita”.

Con esta acción, señaló la SSPC, se evitó que alrededor de 1,8 millones de dosis llegaran a manos de jóvenes, además de que esto representa una afectación económica de casi 211.000 millones de pesos (unos 11.342 millones de dólares).

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos. EFE

