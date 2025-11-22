Incautan 7,6 toneladas de marihuana al norte de Paraguay, el segundo operativo en 24 horas

2 minutos

Asunción, 22 nov (EFE).- Militares y agentes antidroga de Paraguay incautaron este sábado unas 7,6 toneladas de marihuana en el departamento de Concepción (norte), fronterizo con Brasil, en el segundo operativo de este tipo realizado en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Defensa.

Las Fuerzas Militares, con el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), decomisaron el estupefaciente luego de realizar recorridos de vigilancia en zonas boscosas de la localidad de Santa Rita, en el distrito de Yby Yaú, señaló la cartera de Defensa en una nota de prensa.

El operativo es parte la Operación Escudo Guaraní, que emprendió el Gobierno de Paraguay el pasado 6 de noviembre con el objetivo de combatir el crimen organizado y el terrorismo en zonas fronterizas de Brasil y Argentina.

En un recorrido por la zona, las autoridades detectaron 12 campamentos precarios que eran «utilizados como centro de procesamiento de marihuana», destacó la institución.

En los campamentos los agentes hallaron 7.650 kilos de marihuana, una parte de ella, enterrada en bolsas.

Cerca de 2.850 kilos de marihuana estaba prensada y lista para su comercialización y otros 4.800 kilos correspondía a marihuana picada.

Además se hallaron 10 prensas rústicas y 240 kilos de semillas de la planta.

Este es el segundo operativo que realizan las Fuerzas Militares en el norte de Paraguay en menos de un día que termina con una incautación de estupefacientes.

El Ministerio de Defensa informó que el viernes decomisó cerca de 9,4 toneladas de marihuana en un operativo de control realizado en el departamento de Amambay (norte), también fronterizo con Brasil.EFE

(foto)