Incautan en Paraguay una avioneta con matrícula boliviana y detienen a tres personas

Asunción, 23 ago (EFE).- Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional de Paraguay se incautaron de una avioneta con matrícula boliviana y detuvieron a un piloto de ese país y a otros tres ciudadanos paraguayos durante un operativo en el departamento de San Pedro (norte), informó esa institución.

Las cuatro personas fueron detenidas el viernes en un establecimiento rural en el distrito (municipio) de San Estanislao o Santaní, señaló el Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en un comunicado.

Durante la operación, en la que también participó una fiscal del Ministerio Público, los agentes también decomisaron dos camionetas, una motocicleta y tres celulares.

Según la información oficial, el boliviano tiene 25 años, mientras que los paraguayos cuentan con 24, 27 y 29 años, respectivamente.

El diario ABC Color indicó, por su parte, que el boliviano era el piloto de la aeronave y fue detenido tras una denuncia de lugareños, según la cual dos avionetas aterrizaron en una área rural de Santaní para realizar una posible operación relacionada con el narcotráfico y después solo una logró volver a despegar.

La aeronave será sometida el lunes a un peritaje de microaspirado, ya que se sospecha su posible uso para el tráfico de drogas, indicó el medio. EFE

