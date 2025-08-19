Incendio originado en municipio portugués de Arganil moviliza a más de 1.400 efectivos

2 minutos

Lisboa, 19 ago (EFE).- Un incendio rural originado hace una semana en la localidad de Arganil (distrito de Coimbra), que se ha expandido a otros municipios, moviliza este martes a más de 1.400 efectivos, casi 500 vehículos y 3 medios aéreos.

Así lo indica la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa en su página web, donde indica que se encuentra todavía activo y que es el que de más medios requiere esta jornada.

La ANEPC ha explicado en estos días que el combate a este fuego es «extremadamente difícil» por el viento y la orografía.

Además de este incendio, hay otras tres «incidencias significativas» activas en Portugal, ubicadas en Sabugal (en Guarda), Mirandela (en Bragança) y Montalegre (Vila Real), esta última muy próxima a la frontera con la región española de Galicia.

En concreto, el incendio en Sabugal concentra 383 efectivos, 100 medios terrestres y un medio aéreo; mientras que el de Mirandela ha movilizado a 338 bomberos y 112 vehículos.

Las llamas registradas en Montalegre, más específicamente en la localidad de Vilar de Perdizes, se originaron en la mañana de ayer, lunes, y están siendo combatidas por 164 bomberos y 55 medios terrestres.

En total, este martes hay 34 incendios rurales en Portugal, concentrados en su mayoría en las regiones Norte y Centro, que han movilizado a 3.534 efectivos, cerca de 1.100 vehículos y 4 medios aéreos.

Pese al descenso de las temperaturas registrado esta semana, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene en riesgo de incendio «máximo» a más de 80 municipios, muy similar a la cantidad de concejos en riesgo «muy elevado» por la misma causa.

Portugal atraviesa desde hace semanas una ola de calor e incendios que tiene al país en estado de alerta hasta esta noche y ha llevado al Ejecutivo luso a activar el mecanismo europeo de protección civil.

Los incendios rurales han provocado hasta la fecha dos muertes, siendo una la de un civil que falleció mientras combatía las llamas el viernes y otra la de un bombero que murió este domingo en un accidente automovilístico en horario laboral. EFE

