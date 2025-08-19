The Swiss voice in the world since 1935

Incendio que saltó de Galicia a Portugal quema los alrededores de pueblo sin afectar casas

Lisboa, 19 ago (EFE).- Un incendió que saltó de la provincia gallega de Ourense a Portugal quemó «todo lo que está alrededor del pueblo», explicó a EFE Domingo Barros, uno de los vecinos de Vilar das Perdizas, la aldea afectada, aunque no alcanzó ninguna de las casas.

«Todo lo que era verde está negro», explicó Barros, dueño de Casa Da Laborada, un alojamiento turístico rural que suele recibir a turistas españoles y que, de momento, no se ha visto afectado por las llamas que están controladas.

De hecho, mañana llega un grupo de seis turistas del país vecino, explicó Barros, que le llamaron para interesarse por el incendio y al saber que el fuego está controlado confirmaron su presencia.

El fuego, continuó el vecino, llegó a territorio portugués el lunes por la mañana de forma «tranquila y lenta», pero a media mañana, cuando «el sol empezó a calentar, fue un infierno de fuego».

Sin embargo, el descenso generalizado de las temperaturas vivido en todo el país en las últimas horas, que fue especialmente notorio ayer por la noche en Vilar das Perdizes según Barros, ha facilitado las labores de extinción, también favorecidas por la disminución del viento.

El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (Anepc) Elísio Pereira explicó a EFE que las llamas afectan desde la mañana de ayer a una zona del municipio de Montealegre, concretamente a la aldea de Vilar das Perdizas, y donde este martes hay desplazados 182 bomberos y 57 vehículos portugueses.

Ambos países han colaborado en la extinción de las llamas en esta zona fronteriza. EFE

