Incidente con gas pimienta deja 18 heridos y un detenido en céntrica área comercial nipona

2 minutos

Tokio, 23 ago (EFE).- Un hombre fue detenido este sábado en la céntrica y turística área comercial de Shibuya, en Tokio, tras rociar una sustancia parecida al gas pimienta en un concurrido complejo de la zona, dejando 18 heridos leves.

El varón, de unos 40 años, fue detenido bajo sospecha de agresión y está siendo investigado por la Policía Metropolitana de la capital para esclarecer los detalles del incidente, en el que el arrestado habría rociado el compuesto químico tras una discusión con una de las víctimas, según detalles recogidos por la cadena pública NHK.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada en torno a las 13:30 hora local (4:40 GMT) desde un restaurante del complejo Shibuya Hikarie, situado frente a la concurrida estación de Shibuya, informando de que se había rociado «algo parecido a gas pimienta» y que mucha gente estaba tosiendo.

Dieciocho personas, desde bebés de varios meses a sexagenarios, tuvieron que ser atendidos aquejados de dolor de garganta y otros síntomas, y ocho de ellos fueron trasladados al hospital. Ninguno corre peligro, según NHK.

La policía local detuvo al sospechoso por herir a otro hombre. Ambos estaban sentados en sillas de una zona común pública cuando sus hombros chocaron, lo que desencadenó en una discusión.

Durante el interrogatorio, el detenido reconoció los hechos: «Discutimos y me enfadé tanto que saqué gas pimienta y se lo rocié».

Numerosas ambulancias, coches patrulla y camiones de bomberos se desplazaron al complejo, generando cierto caos en los alrededores.

Un hombre de unos 30 años residente en la vecina prefectura de Kanagawa que se encontraba en la zona de compras contó a la cadena que una de las escaleras mecánicas fue bloqueada temporalmente. «Había tantos camiones de bomberos que me pregunté qué había pasado. Había muchos turistas. Da miedo cuando algo así sucede en un lugar tan lleno de gente», declaró.

Una mujer también en la treintena que se había desplazado a Shibuya junto a sus hijos se mostró preocupada por las dificultades para escapar en caso de un incidente así en una zona concurrida.

El Shibuya Hikarie es un complejo de 34 plantas sobre el nivel del suelo y cuatro pisos subterráneos inaugurado frente a la estación de Shibuya en 2012 que, además de oficinas, alberga restaurantes, tiendas, un teatro y un salón de eventos. EFE

