Indígenas de Ecuador expulsan a policías de su comunidad y tres agentes siguen retenidos

2 minutos

Quito, 20 ago (EFE).- Un patrulla policial de Ecuador fue expulsada por la población civil de una zona de los Andes ecuatorianos donde los habitantes mantienen retenidos a tres agentes de inteligencia a los que acusan de presuntamente querer atentar contra el líder indígena y excandidato presidencial Leonidas Iza, según informó el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

Los agentes fueron trasladados a pie por la carretera de la localidad (en el sector de Toacazo, de donde es originario Iza) hasta la sede de una organización indígena de la provincia, acompañados de decenas de vecinos que coreaban gritos como «Leónidas, amigo, el pueblo está contigo», según se pudo comprobar en un video que difundieron en la red social X.

Desde el MICC explicaron que esta expulsión, que se produjo sin incidentes, es una advertencia para el resto de fuerzas de seguridad y personal público.

No quieren que ninguno acceda a su territorio por estar en mitad de un «conflicto» que comenzó el pasado lunes, cuando tres agentes policiales fueron acusados de hostigar e incluso intentar asesinar a Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país.

Iza fue presidente de la Conaie hasta el pasado 9 de agosto, cuando el nuevo dirigente indígena, Marlon Vargas, recibió oficialmente el bastón de mando de la organización, tras ganar las elecciones realizadas el 20 de julio. Además, quedó en tercer lugar en los recientes comicios presidenciales de este año, donde Noboa resultó reelegido hasta 2029.

Sometidos a juicio indígena

Este martes se celebró una audiencia comunitaria de justicia indígena para revisar unos 5.000 archivos que, presuntamente, las comunidades encontraron en los teléfonos móviles de los tres policías retenidos.

La sesión judicial pretende esclarecer la «infiltración» de los agentes en Toacazo, donde reside Leónidas Iza, desde el pasado viernes. Según el exdirigente, llevaban espiándole desde hacía días antes de intentar atropellarle con un vehículo.

El proceso continuará de manera indefinida hasta que se revisen todos los archivos y se emita una resolución.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado explicó la noche del martes que los agentes retenidos estaban en la localidad trabajando en una investigación previa, e instó al diálogo entre la justicia ordinaria y la indígena. EFE

af/fgg/enb