Independiente, a alcanzar el título; Liga, Barcelona y Católica, a por la Libertadores

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 4 dic (EFE).- El Independiente del Valle saldrá al terreno de juego el próximo sábado con la intención de alcanzar el título de la Liga Pro de Ecuador contra el Libertad, mientras Liga de Quito, Barcelona y Universidad Católica quieren los dos billetes para la próxima Copa Libertadores.

El cuadro del Valle está con 74 puntos, contra los 65 de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que visitará al Orense, pero además, con un partido pendiente ante el cuadro del Valle por la participación de Liga en la Libertadores.

Si el cuadro del Valle anticipa la obtención del título, Liga continuará en puja y como el favorito para quedarse con el segundo billete a la fase de Grupos de la Libertadores, pues el primero ya está en manos del Independiente.

Por su parte, el Barcelona está en el tercer puesto con 62 unidades y no solo dependerá de hacer una campaña perfecta en los tres últimos partidos, sino también esperar algún resbalón de Liga.

Detrás de Liga y Barcelona también puja Universidad Católica, con 57 unidades, por la fase de Grupos de la Libertadores.

El tercer billete a la Libertadores será para la fase previa dos de la Libertadores que caerá en manos del equipo que concluya la actual temporada en el tercer puesto de la tabla de posiciones.

Barcelona recibirá a Católica en un determinante partido, especialmente para el técnico del Barcelona, el español Ismael Rescalvo, que aseguró apenas se vinculó al club, que ganaría el título por los 100 años del equipo.

La octava fecha del otro hexagonal que entregará un billete para la próxima Copa Sudamericana, comenzará este viernes con el partido entre Deportivo Cuenca y Delfín.

Mientras el cuadro cuencano, con 52 puntos, continuará a la caza del primer puesto, el Delfín está sin opción.

El Aucas, segundo en la tabla con 55 unidades, visitará a El Nacional, que en primera instancia fue castigado con la pérdida de categoría, pero está a la esperará de la resolución final de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El Nacional no cumplió en varias ocasiones con los pagos a sus acreedores, por lo que desde la FEF lo sancionaron con la resta de 9 puntos y si se ratifica la sanción, perderá la categoría para el próximo año.

El líder del grupo con 56 enteros, el Macará, visitará a Emelec que, con 52 unidades, se aferrará a la mínima posibilidad de volver a la Sudamericana.

– Partidos por la octava fecha de los hexagonales por el título de la Liga Pro y de un cupo a Copa Sudamericana:

– Viernes: Deportivo Cuenca-Delfín.

– Sábado: Independiente del Valle-Libertad.

– Domingo: Barcelona-Universidad Católica; Orense-Liga Deportiva Universitaria de Quito; El Nacional-Aucas y Emelec-Macará. EFE

