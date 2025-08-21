Independiente del Valle intentará ante Emelec acercarse más a la Libertadores de 2026

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 21 ago (EFE).- El Independiente del Valle intentará acercarse más al billete local de la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 en el partido que disputará el domingo contra el Emelec, correspondiente a la vigésima sexta fecha de la Liga Pro de Ecuador.

El cuadro del Valle tiene el liderato del campeonato con 53 puntos y es seguido por Liga Deportiva Universitaria de Quito y por Barcelona, ambos con 44 unidades. Además, saldrá en plena celebración tras su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana y el acceso a octavos de final de la Copa Ecuador.

La condición de favorito estará del lado del cuadro que dirige el técnico español Javier Rabanal, mientras que el Emelec se aferrará al gran momento que atraviesa al mando del técnico argentino Guillermo Duró y a la victoria en el partido de ida a domicilio del Independiente del Valle.

La vigésima sexta fecha comenzará este viernes con el enfrentamiento entre Libertad y Aucas, en una verdadera final por mantenerse en la zona de clasificación al hexagonal final, del que saldrán el campeón de este año y los clasificados locales a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2026.

El Libertad y el Aucas tienen 38 puntos cada uno y, por diferencia de goles, ocupan el quinto y el sexto lugar de la tabla de posiciones, respectivamente.

El campeón defensor de los títulos locales de 2023 y 2024, Liga Deportiva Universitaria de Quito, buscará resarcirse del magro empate que alcanzó ante uno de los colistas locales, el Manta, en el próximo duelo contra El Nacional, club que se debate entre triunfos sorpresivos y una prolongada crisis económica.

El Nacional procurará dar la sorpresa aprovechándose del cansancio de las figuras del ‘Rey de Copas’, que este jueves disputará de local la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores contra el Botafogo, de Brasil.

El Barcelona, del técnico español Ismael Rescalvo, buscará también levantarse de la última derrota de local por 0-2 ante uno de los colistas del campeonato, el Macará, en el partido de este sábado contra otro de los colistas, el Vinotinto.

Los fanáticos de Barcelona mantienen una presión contra Rescalvo y sus jugadores, debido a la irregular campaña que tiene al equipo lejos de la opción local para la Libertadores de 2026.

El Vinotinto, por su parte, saldrá por todo o nada para intentar zafarse del peligro de perder la categoría, con miras al próximo año.

El Deportivo Cuenca buscará cuidar el cuarto puesto que tiene en la tabla de posiciones, con 39 unidades, en su visita al Manta que, con 25 enteros, está en la zona del cuadrangular del descenso.

– Partidos de la vigésima sexta fecha de la Liga Pro de Ecuador:

. Viernes 22: Libertad-Aucas.

. Sábado 23: Macará-Mushuc Runa, Manta-Deportivo Cuenca y Vinotinto-Barcelona.

. Domingo 24: El Nacional-Liga de Quito, Emelec-Independiente del Valle y Universidad Católica-Técnico Universitario.

. Lunes 25: Orense-Delfín. EFE

rm/cbs/cmm