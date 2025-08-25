Independiente del Valle resiste a los embates y consolida su liderato

The Swiss voice in the world since 1935

Guayaquil (Ecuador), 24 ago (EFE).- Independiente del Valle derrotó este domingo por 0-1 a Emelec y con 56 puntos de 78 posibles consolidó su liderato en la Liga Pro de Ecuador al cabo de la fecha 26 en la que Barcelona se mantuvo a la sombra desde el segundo puesto, pero a 9 de distancia.

Con su derrota en casa, Emelec cayó al noveno puesto con 35 enteros, lejos de los puestos para disputar el hexagonal final, del que saldrán el campeón y los otros clasificados a las copas Libertadores y Copa Sudamericana de 2026.

El Nacional ascendió al décimo puesto con 31 puntos tras derrotar por 1-0 a Liga de Quito, que ocupa el tercer puesto con 44.

El gol del triunfo de El Nacional lo anotó un jugador formado en Liga de Quito: Djorkaeff Reasco.

La Universidad Católica se impuso por 2-0 a Técnico Universitario, pero con 36 puntos continúa fuera de la zona de clasificación al hexagonal final, mientras que el equipo Universitario cerró la fecha entre los cuatro últimos de la clasificación con 25.

El uruguayo Mauricio Alonso anotó el primer gol y el panameño Azarías Londoño cerró cifras.

Barcelona ganó por 0-1 a Vinotinto y pasó al segundo lugar, con 47 puntos. Vinotinto, por su parte, es penúltimo con 24.

Deportivo Cuenca se impuso por 0-1 a Manta y quedó cuarto con 42 unidades.

Le sigue Libertad, con 31, tras la victoria por 3-2 sobre Aucas, que se quedó en el sexto puesto con 38, los mismos de Orense que jugará este lunes contra Delfín. EFE

