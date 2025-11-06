Independiente Rivadavia celebra su primer título en Argentina

2 minutos

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- Independiente Rivadavia se consagró este miércoles campeón de la Copa Argentina de fútbol tras vencer por penaltis a Argentinos Juniors en la final disputada en el estadio Monumental Presidente Perón de la ciudad de Córdoba y conquistó así su primer trofeo desde su ascenso a Primera División en 2024.

Fundado en 1913, el equipo de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, pasó más de un siglo compitiendo en torneos locales, regionales y del ascenso argentino.

En 1999 ascendió a la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol del país sudamericano, donde disputó tres temporadas y volvió a descender.

En 2007 consiguió un nuevo ascenso y desde entonces alternó buenas y malas temporadas hasta que en 2023 logró finalmente el ascenso a la Primera División.

Tras una primera temporada correcta en la que finalizó undécimo, la ‘Lepra’ se mantiene este año lejos de los puestos de descenso y, mientras que no ha destacado en el Torneo Clausura, sí logró hacer historia en la Copa Argentina.

Para alcanzar la histórica final de este miércoles, los dirigidos por Alfredo Berti eliminaron en semifinales a River Plate en una dramática definición por penales coronada por la figura del equipo, el colombiano Sebastián Villa.

Antes, debieron vencer a Estudiantes de Caseros, Platense (campeón del torneo Apertura 2025 de Primera División), Central Córdoba y Tigre.

– Campeones de la Primera División argentina y número de títulos:

. Con 37 títulos: River Plate

. Con 35: Boca Juniors

. Con 18: Racing Club

. Con 16: Independiente

. Con 15: San Lorenzo de Almagro

. Con 11: Vélez Sarsfield

. Con 6: Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys

. Con 5: Huracán

. Con 4: Rosario Central

. Con 3: Argentinos Juniors

. Con 2: Ferro Carril Oeste y Lanús

. Con 1: Arsenal, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre y Platense.

– Campeones de copas nacionales y número de títulos:

. Con 17 títulos: River Plate y Boca Juniors

. Con 15: Racing Club

. Con 9: Independiente

. Con 8: Huracán y Rosario Central

. Con 5: Lanús

. Con 4: Estudiantes de La Plata y Arsenal

. Con 3: Newell’s Old Boys

. Con 2: Defensa y Justicia

. Con 1: San Lorenzo de Almagro, Vélez Sarsfield, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre, Patronato, Central Córdoba e Independiente Rivadavia. EFE

