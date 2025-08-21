Independiente-Universidad de Chile está suspendido por incidentes en las tribunas

1 minuto

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- El partido entre Independiente y Universidad de Chile se encuentra suspendido en el minuto 48 por incidentes entre los simpatizantes de ambos equipos.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera determinó la suspensión apenas se inició la segunda etapa cuando el encuentro se encontraba 1-1, por serios incidentes entre ambas parcialidades.

Lucas Assadi (minuto 11) puso en ventaja a la visita y Santiago Montiel (minuto 27) marcó el empate en una serie que tenía a los chilenos 2-1 en el global. EFE

fca/gbf

(foto)