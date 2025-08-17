Independiente vence a Orense, amplía liderato y la posibilidad para la Libertadores 2026

Guayaquil (Ecuador), 16 ago (EFE).- El Independiente del Valle derrotó este sábado por 2-1 al Orense, amplió el liderato, con 53 puntos, en la liga ecuatoriana y la posibilidad de adjudicarse el primer billete local para la Copa Libertadores de 2026.

Júnior Sornoza y Michael Hoyos anotaron los goles para que el equipo dirigido por el técnico español Javier Rabanal ampliara su ventaja en el primer puesto, contra los 44 puntos del segundo de la tabla de posiciones, el Barcelona.

Rabanal presentó una alineación en su mayoría con juveniles y suplentes, pues dio descanso a las principales figura, pensando en el partido del próximo martes contra el Mushuc Runa, por el billete a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El Orense, que pasó al sexto puesto, con los mismos 38 puntos del Libertad y del Aucas, descontó a través del juvenil Bryan Viñán, mientras que el argentino Gastón Anturia salió expulsado en la última acción del primer tiempo.

El Libertad empató por 1-1 a domicilio de la Universidad Católica y se mantuvo en el cuarto puesto, con 38 puntos, en la zona de clasificación para el hexagonal final de donde saldrán el campeón de 2025 y los clasificados locales para las Copas Libertadores y Sudamericana de 2026.

El atacante Yerlin Quiñónez adelantó a Libertad y el goleador del actual torneo, con 16 tantos, Byron Palacios, salvó el empate para la Católica, que continúa en el séptimo lugar de la tabla, con 36 unidades.

La Católica soportó la expulsión del centrocampista Facundo Martínez, al minuto 85, en una mala reaparición con su equipo, pues había ingresado al minuto 70.

Mientras el Mushuc Runa se reencontró con el triunfo por 1-0 sobre el Aucas, tras nueve fechas de un prolongado bajón futbolístico y, si bien acumuló 20 puntos, se mantuvo en el último puesto.

La anotación para el triunfo del ‘Cuadro del Ponchito’, como también le dicen al Mushuc Runa fue de Luis Arce, mientras su compañero Ángel Gracia, fue expulsado a tres minutos del final del encuentro.

La derrota frenó al Aucas, que pasó al quinto puesto, con los mismos 38 puntos del Libertad.

La vigésimo quinta fecha de la Liga Pro continuará este domingo cuando se enfrenten Liga Deportiva Universitaria de Quito-Manta, Técnico Universitario-Emelec y Barcelona-Macará. EFE

