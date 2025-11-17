India acuerda comprar gas estadounidense tras la presión de Trump

India anunció el lunes la firma de un acuerdo por el que comprará a Estados Unidos cerca del 10% de su gas licuado de petróleo (GLP) importado, lo que permitirá diversificar sus fuentes energéticas.

El acuerdo de un año implica la compra de 2,2 millones de toneladas de GLP estadounidense, aproximadamente el 10% de las importaciones anuales indias de este combustible, indicó el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri.

«En nuestro esfuerzo por garantizar suministros de GLP seguros y asequibles hemos diversificado nuestras fuentes de GLP», señaló el ministro en un comunicado.

Las relaciones entre Estados Unidos y Nueva Delhi se deterioraron en agosto, cuando el presidente Donald Trump incrementó al 50% los aranceles sobre productos indios, acusando a India de comprar petróleo barato a Rusia y de financiar así su guerra contra Ucrania.

En el segundo trimestre de este año, India, la quinta mayor economía del mundo, registró su mayor crecimiento en cinco trimestres, impulsado por el aumento del gasto público y la mayor confianza de los consumidores.

No obstante, los aranceles estadounidenses perjudican a la economía, y los expertos advierten que podrían reducir de forma significativa el crecimiento durante el actual año fiscal si no se aplican rebajas.

