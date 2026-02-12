India aprueba la compra de aviones franceses Rafale

El Ministerio de Defensa indio aprobó el jueves la compra de material militar por 39.000 millones de dólares, incluidos aviones franceses Rafale, pocos días antes de la visita al país del presidente francés, Emmanuel Macron.

Una fuente del Ministerio de Defensa dijo a AFP que la autorización daba luz verde a la adquisición de 114 cazas Rafale, que se sumarán a las decenas ya utilizadas por la Fuerza Aérea India (IAF).

Estas compras «reforzarán significativamente las capacidades de disuasión de la IAF», señaló el ministerio de Defensa indio en un comunicado.

La aprobación del consejo de adquisiciones de defensa -que reúne a altos mandos militares y al ministro de Defensa- constituye un primer paso importante para cualquier compra de material militar en el país.

«La mayoría de aviones de combate polivalentes que se adquirirán serán fabricados en India», precisó el comunicado.

India ha hecho grandes esfuerzos en la última década para reducir su dependencia de Rusia, su tradicional principal proveedor de material militar.

Siguiendo esa línea, ha incrementado sus importaciones de equipamiento militar procedentes de Estados Unidos, Francia e Israel.

Macron tiene previsto visitar India el 17 de febrero.

Desde 2015, India ha comprado 26 aviones Rafale por unos 8.700 millones de dólares y, en abril, anunció un nuevo acuerdo multimillonario para adquirir otros 26 cazas.

