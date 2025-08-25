India desarrollará motores de aviones de combate con una empresa francesa

India trabaja con una empresa francesa para desarrollar y fabricar localmente motores de avión de combate, anunció el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh.

El ministro aprobó en mayo el prototipo de un Avión de Combate Medio Avanzado, que calificó como un «impulso significativo hacia la mejora de las capacidades de defensa autóctona de India».

Singh dio más detalles del desarrollo local de los motores el viernes en una conferencia en Nueva Delhi.

«Estamos avanzando en la fabricación de motores de avión en India», indicó Singh.

«Estamos colaborando con una compañía francesa para comenzar la producción de los motores en India», agregó.

El ministro no identificó a la compañía, pero la prensa india informó que se trata de Safran, que ha trabajado durante décadas en India en los sectores de aviación y defensa.

India, uno de los mayores importadores de armas del mundo, ha señalado que la modernización de sus fuerzas de defensa es una prioridad y ha buscado aumentar la producción local de armamento.

El país más poblado del mundo firmó en abril un acuerdo para comprar 26 aviones de combate Rafale de la francesa Dassault Aviation.

Previamente había adquirido 36 cazas Rafale con los cuales busca sustituir sus aviones rusos MiG-29K.

