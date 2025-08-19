The Swiss voice in the world since 1935

India exime de aranceles las importaciones de algodón en pleno choque comercial con EE.UU.

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva Delhi, 19 ago (EFE).- La India ha eliminado temporalmente los aranceles a la importación de algodón en rama desde este martes y hasta el próximo 30 de septiembre, una decisión que podría beneficiar a los exportadores estadounidenses en un momento de máxima tensión comercial entre Nueva Delhi y Washington.

La decisión, que entra en vigor este martes y se extenderá hasta el 30 de septiembre, fue oficializada a través de una notificación de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC), según el medio especializado Mint.

La excepción llega después de que la Administración de Donald Trump impusiera un arancel del 50% a los productos indios, una acción que ha paralizado las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre ambos países.

Hasta ahora, el algodón estadounidense estaba sujeto en la India a un arancel del 11%.

La justificación de la Casa Blanca para el aumento de los tramos arancelarios ha sido la continua compra de petróleo ruso por parte de la India.

Desde la invasión de Ucrania en 2022, la India ha aumentado drásticamente sus importaciones de crudo ruso con descuento, convirtiéndose en uno de sus mayores compradores a nivel mundial.

A pesar de la disputa, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la India. Entre abril y julio de este año, las exportaciones indias a ese país aumentaron un 21,6%, alcanzando los 33.530 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio.

Ambos países se habían fijado el objetivo de duplicar su comercio bilateral hasta los 500.000 millones de dólares para 2030. EFE

jgv/igr/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR