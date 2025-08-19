India exime de aranceles las importaciones de algodón en pleno choque comercial con EE.UU.

Nueva Delhi, 19 ago (EFE).- La India ha eliminado temporalmente los aranceles a la importación de algodón en rama desde este martes y hasta el próximo 30 de septiembre, una decisión que podría beneficiar a los exportadores estadounidenses en un momento de máxima tensión comercial entre Nueva Delhi y Washington.

La decisión, que entra en vigor este martes y se extenderá hasta el 30 de septiembre, fue oficializada a través de una notificación de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC), según el medio especializado Mint.

La excepción llega después de que la Administración de Donald Trump impusiera un arancel del 50% a los productos indios, una acción que ha paralizado las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre ambos países.

Hasta ahora, el algodón estadounidense estaba sujeto en la India a un arancel del 11%.

La justificación de la Casa Blanca para el aumento de los tramos arancelarios ha sido la continua compra de petróleo ruso por parte de la India.

Desde la invasión de Ucrania en 2022, la India ha aumentado drásticamente sus importaciones de crudo ruso con descuento, convirtiéndose en uno de sus mayores compradores a nivel mundial.

A pesar de la disputa, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la India. Entre abril y julio de este año, las exportaciones indias a ese país aumentaron un 21,6%, alcanzando los 33.530 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio.

Ambos países se habían fijado el objetivo de duplicar su comercio bilateral hasta los 500.000 millones de dólares para 2030. EFE

jgv/igr/llb