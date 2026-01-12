India fracasa en el lanzamiento de su satélite espía y pierde prototipo de nave española

Nueva Delhi, 12 ene (EFE).- La India fracasó este lunes en el lanzamiento de una misión espacial crítica al perder el control de su nuevo satélite espía y de otras 15 cargas útiles, incluido un dispositivo español, debido a una anomalía en el cohete portador, informó la Organización de Investigación Espacial del país (ISRO).

«Hemos observado una desviación en el rendimiento durante la tercera etapa. La misión no pudo seguir el perfil previsto», confirmó el presidente de ISRO, V. Narayanan, en una primera comparecencia que apunta a la pérdida de los aparatos, aunque los ingenieros siguen revisando la telemetría.

El cohete PSLV-C62 había despegado a las 10:17 hora local (04:47 GMT) desde el Centro Espacial Satish Dhawan, sin embargo, minutos después, un fallo técnico en la tercera fase impidió la inyección en órbita de los dispositivos.

Entre las pérdidas se encuentra una carga de España, el KID (Kestrel Initial Technology Demonstrator), un prototipo a escala desarrollado por una startup española para testar un futuro vehículo de reentrada.

El plan de vuelo establecía que el KID sería el último pasajero en ser liberado para realizar una maniobra de reentrada en la atmósfera terrestre y amerizar en el Océano Pacífico Sur.

El fallo del cohete ha frustrado esta prueba de tecnología de retorno.

La carga principal de la misión era el satélite de observación terrestre EOS-N1 (bautizado como ‘Anvesha’), un activo para proporcionar imágenes de alta resolución, fundamentales para la vigilancia de las fronteras con China y Pakistán.

Junto al «espía» indio y la carga española, la misión transportaba dispositivos de clientes de Brasil, el Reino Unido y Nepal, así como varios proyectos de startups indias, cuyas ambiciones comerciales quedan ahora en suspenso.

La agencia espacial india señaló que los datos están siendo analizados, sin declarar oficialmente el vuelo como un fracaso por el momento.

Se trata del segundo accidente consecutivo del cohete PSLV en menos de un año, después de que su único vuelo de 2025 también terminara en desastre por un problema idéntico en la tercera etapa.

Este modelo es al mismo tiempo el responsable de los mayores hitos espaciales del país: lanzó la primera misión a la Luna (Chandrayaan-1), la sonda a Marte (Mangalyaan), el observatorio solar Aditya-L1 y estableció un récord mundial en 2017 al poner en órbita 104 satélites en un solo vuelo. EFE

