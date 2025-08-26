The Swiss voice in the world since 1935

India prepara bilaterales para Modi en China y fija una agenda de soberanía y seguridad

2 minutos

Nueva Delhi, 26 ago (EFE).- El Gobierno indio está «finalizando» la agenda para una serie de reuniones bilaterales que el primer ministro, Narendra Modi, mantendrá en China durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), y adelantó que su enfoque se centrará en la «soberanía» y la «seguridad», informó este martes la Cancillería india.

En una rueda de prensa, el secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tanmay Lal, explicó que la postura india para esta visita se articulará en torno a dos ejes, el «Respeto a la Soberanía y la Integridad Territorial» y la lucha contra «los tres males del terrorismo, el separatismo y el extremismo».

Ambos puntos forman parte del marco ‘SECURE’ (Seguridad, Economía, Conectividad, Unidad, Respeto a la Soberanía y Medio Ambiente) , un concepto impulsado por Nueva Delhi durante su presidencia del bloque en 2023.

Aunque el secretario de Exteriores, Vikram Misri, no especificó los interlocutores para estas reuniones, la cumbre de la OCS contará entre otros con la presencia de los líderes de China y Pakistán, países con los que la India mantiene diálogos complejos sobre estos temas.

La preparación de estos encuentros sucede a la visita la semana pasada del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, a Nueva Delhi para entregar personalmente la invitación del presidente Xi Jinping al primer ministro indio.

Tras esa reunión, la oficina de Modi comunicó que el primer ministro «esperaba con interés reunirse con el presidente Xi» y subrayó que unos «lazos estables, predecibles y constructivos» son vitales para la región.

Misri declinó anticipar los temas de las futuras conversaciones, señalando que sería «un poco precipitado».

La cumbre de Tianjin es la culminación de meses de diálogo dentro de la OCS, que han incluido la participación del Asesor de Seguridad Nacional indio y de los ministros de Defensa y Exteriores en sus respectivos foros. La visita de Modi tendrá lugar el 31 de agosto y el 1 de septiembre. EFE

